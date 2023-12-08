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Врач назвала симптомы воспаления аденоидов у детей

Врач Миронова: аденоиды могут привести к невнимательности у детей
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Аденоидные разрастания у детей могут привести к различным неблагоприятным последствиям: от сниженного внимания ребенка до более серьезных проблем. О том, что такое аденоиды, какие симптомы могут говорить об их воспалении и какие методы профилактики и лечения гипертрофии аденоидов существуют, «Известиям» 7 декабря рассказала врач оториноларингологического отделения Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Надежда Миронова.

«Аденоиды — это лимфоидная ткань, которая находится в носоглотке. В норме она есть у каждого человека. Гипертрофия аденоидов — это патологическое разрастание этой ткани из-за постоянного воспаления», — сказала врач.

По словам Мироновой, гипертрофия аденоидов обычно возникает у детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Она имеет три степени: при первой лимфоидная ткань увеличивается и слегка закрывает сошник — заднюю часть носовой перегородки, которая условно делит носоглотку пополам. При второй степени аденоиды закрывают две трети сошника, при третьей — разрастаются настолько, что практически полностью закрывают дыхательный просвет.

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Среди симптомов гипертрофии аденоидов специалист называет постоянно открытый рот у ребенка, поскольку ему тяжело дышать через нос, и храп, который может перерасти в задержки дыхания до 15 секунд в ночное время. Кроме того, возможны отиты, снижение слуха и покашливания.

Серьезным неблагоприятным фактором при воспалении аденоидов является недостаток кислорода, из-за чего у ребенка появляются бледность лица, а также синие круги под глазами, добавила Миронова.

«Дети в таких случаях могут наблюдаться не только ЛОР-специалистами: иногда на прием приходит ребенок, направленный врачом-урологом, к которому родители обратились из-за недержания мочи. Нехватка кислорода во сне приводит к гипоксии, и организм ребенка полностью расслабляется, в том числе это делает и мочевой пузырь», — предупредила она, отметив, что из-за гипоксии также может снизиться концентрация у ребенка.

Что касается диагностики гипертрофии аденоидов, для нее специалисты применяют эндоскопическое исследование носа и носоглотки, а также рентгенографию носоглотки. На первом этапе разрастание лимфоидной ткани лечат промыванием солевыми растворами, гормональными препаратами и посещениям соляных пещер. Если после нескольких курсов терапии не отмечается положительного эффекта, может быть проведено хирургическое вмешательство — эндоскопическая аденотомия, указала Миронова. Она проводится под наркозом и представляет собой удаление гипертрофированных аденоидов для восстановления дыхательного просвета.

Для профилактики заболевания аденоидов врач посоветовала посещать соляные пещеры и промывать нос соляным раствором, а при возможности — ездить на море, чтобы ребенок дышал соленым воздухом. Также будут полезны прогулки на свежем воздухе, проветривание помещения и ежегодная диспансеризация, заключила она.

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Ранее, 31 октября, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова рассказала «Известиям» об опасных последствиях аденоидов у детей. По ее словам, при хроническом воспалительном процессе может снижаться количество лимфоцитов в крови, а значит, и иммунная защита организма. Также может развиваться острое или хроническое воспаление глоточной миндалины.

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