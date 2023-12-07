Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке

Несправедливый миропорядок, существовавший до настоящего времени, нуждается в кардинальном изменении, в связи с чем необходимо прекратить засилье Запада и строить новые отношения. Об этом 7 декабря заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что внимательно выслушал произнесенную российским лидером речь на пленарном заседании форума «Россия зовет!» и согласен с ее основными положениями.

«Хотел бы подтвердить, что разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как подчеркнул Зиязин бен Хайсам Аль Саид, нынешнее развитие ситуации в мире говорит о необходимости создания новых механизмов для торгового и экономического сотрудничества между странами «без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран».

Кроме того, он согласился с Путиным в том, что «необходимо создавать новые международные экономические центры». Такие, по его мнению, учитывая факторы населения, природных богатств и ресурсов, могут располагаться в Азии и Африке.

«А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах», — добавил он.

Президент России встретился с наследным принцем Султаната Оман на полях форума ВТБ «Россия зовет!». Путин подчеркнул, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере энергетики и туризма между РФ и Оманом, добавив, что интерес к работе в этой области проявляют компании обеих стран.

Ранее в рамках форума глава государства сообщил, что система экономических отношений проходит этап коренных изменений, вызванных становлением многополярности. Россия хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая станет по-настоящему демократической и будет основываться на честной конкуренции всех участников экономической деятельности, подчеркнул Путин.

За день до этого Владимир Путин совершил однодневную поездку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, которая оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill 7 декабря открыто назвало приезд российского лидера провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию. А газета The Washington Post отметила, что эти визиты призваны еще больше повысить авторитет РФ как влиятельного посредника на Ближнем Востоке

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».