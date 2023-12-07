Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Общество
Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несправедливый миропорядок, существовавший до настоящего времени, нуждается в кардинальном изменении, в связи с чем необходимо прекратить засилье Запада и строить новые отношения. Об этом 7 декабря заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что внимательно выслушал произнесенную российским лидером речь на пленарном заседании форума «Россия зовет!» и согласен с ее основными положениями.

«Хотел бы подтвердить, что разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как подчеркнул Зиязин бен Хайсам Аль Саид, нынешнее развитие ситуации в мире говорит о необходимости создания новых механизмов для торгового и экономического сотрудничества между странами «без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран».

Кроме того, он согласился с Путиным в том, что «необходимо создавать новые международные экономические центры». Такие, по его мнению, учитывая факторы населения, природных богатств и ресурсов, могут располагаться в Азии и Африке.

«А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах», — добавил он.

Королевский прием: Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд
Встречей президента РФ арабские страны подчеркнули пренебрежение к западным санкциям и попыткам изолировать Россию

Президент России встретился с наследным принцем Султаната Оман на полях форума ВТБ «Россия зовет!». Путин подчеркнул, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере энергетики и туризма между РФ и Оманом, добавив, что интерес к работе в этой области проявляют компании обеих стран.

Ранее в рамках форума глава государства сообщил, что система экономических отношений проходит этап коренных изменений, вызванных становлением многополярности. Россия хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая станет по-настоящему демократической и будет основываться на честной конкуренции всех участников экономической деятельности, подчеркнул Путин.

За день до этого Владимир Путин совершил однодневную поездку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, которая оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill 7 декабря открыто назвало приезд российского лидера провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию. А газета The Washington Post отметила, что эти визиты призваны еще больше повысить авторитет РФ как влиятельного посредника на Ближнем Востоке

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023