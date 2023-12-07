Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин 7 декабря встретился с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере энергетики и туризма между РФ и Оманом. Он добавил, что компании двух стран проявляют интерес к работе в этой области.

«Туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — сказал президент России.

Хайсам Аль Саид, в свою очередь, прокомментировал выступление Путина на пленарной сессии форума. Он заявил о том, что очень внимательно слушал речь российского лидера и разделяет высказанные им оценки нынешней международной ситуации.

«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового, справедливого, миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — подчеркнул наследный принц.

Ранее в этот день Путин заявил, что европейские юрисдикции, ранее считавшиеся безопасными гаванями, перестали ими быть, теперь в государствах Европы действует принцип «свой — чужой».

Российский лидер подчеркнул, что Запад своими усилиями перечеркнул даже те постулаты, которые раньше казались фундаментальными, например право собственности.

Также в рамках форума глава государства сообщил, что система экономических отношений проходит этап коренных изменений, вызванных становлением многополярности. Россия хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая станет по-настоящему демократической и будет основываться на честной конкуренции всех участников экономической деятельности, подчеркнул Путин.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».