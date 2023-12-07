Путин рассказал о действии принципа «свой — чужой» в европейских юрисдикциях

Европейские юрисдикции, ранее считавшиеся безопасными гаванями, перестали ими быть, теперь в государствах Европы действует принцип «свой-чужой», заявил 7 декабря президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Запад своими усилиями перечеркнул даже те постулаты, которые раньше казались фундаментальными, например, право собственности. Из-за этого европейские юрисдикции, считавшиеся безопасными гаванями, перестали таковыми быть.

«Теперь здесь работает принцип «свой-чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы компании предприятия можно заблокировать отнять и даже ликвидировать в результате диверсии», — заявил глава государства на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Западные элиты подобными действиями разрушают систему финансовых, торговых и хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе силами самого Запада. Кроме того, современная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и евро, а также доминировании западных банков и системы SWIFT, также оказалась дискредитированной.

«Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах. Конечно здесь еще очень многое нужно сделать, конечно, это очевидная вещь, но это делается. И этот процесс будет только набирать силу», — заверил президент России.

Также в рамках форума глава государства сообщил, что система экономических отношений проходит этап коренных изменений, вызванных становлением многополярности. Россия хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая станет по-настоящему демократической и будет основываться на честной конкуренции всех участников экономической деятельности, подчеркнул Путин.

5 октября президент России заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно. При этом российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность, отметил Путин.