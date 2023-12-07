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Систему каналов создали для отвода морской воды после шторма в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В селе Прибрежное Сакского района Крыма создали сложную систему каналов для отвода морской воды. Село оказалось затоплено после шторма 26 ноября. Сейчас вода уже уходит.

Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, используется несколько вариантов отвода воды из-за особенностей рельефов и перепада высот. Пришлось вырыть траншею с выходом в море. На месте находится глава регионального министерства ЖКХ Сергей Донец. Он принимает меры для ускорения процесса.

Всего же, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на Аксенова, из 1059 поврежденных штормом крыш удалось отремонтировать 801. Работы должны завершить до 12 декабря везде, кроме Джанкойского района. Он пострадал больше всего.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что специалисты полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму после сильнейшего шторма. Водоснабжение подается в штатном режиме.

МЧС России уточняло, что ураган в Крыму и Севастополе был отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Ущерб, нанесенный стихией республике, составляет 39,7 млрд рублей.

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