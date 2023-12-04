В Крыму полностью восстановили электроснабжение после шторма

Специалисты полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму после сильнейшего шторма, накрывшего территорию полуострова 26 ноября. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев в своем Telegram.

«По состоянию на 8.00, по данным ГУП «Крымэнерго», электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме», — приводит слова главы ведомства ИА «Крыминформ».

По словам Садаклиева, в результате непогоды упало 3419 деревьев, сейчас коммунальщикам остается убрать 303 дерева. Из 1082 поврежденных кровель восстановлено 543, в работе находятся еще 539.

От воды освободили 103 частных, 2 многоквартирных и 56 дачных домов, 145 приусадебных участков. Затопленными остаются 56 частных домовладений, 4 частных дома и 56 приусадебных участков.

Все котельные республики работают, пишет ИА SevastopolMedia. Водоснабжение подается в штатном режиме, уточнил министр. В ликвидации последствий мощного шторма принимают участие около 3 тыс. сотрудников МЧС и 350 единиц техники.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывали влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.

Позднее МЧС России сообщило, что ураган в Крыму и Севастополе отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Ущерб, нанесенный стихией республике, составляет 39,7 млрд рублей.