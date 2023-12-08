Такси дороже самолета: Центробанк определился с тарифами на ОСГОП

Тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для автомобилей такси будут самыми высокими по сравнению с остальными видами транспорта. Соответствующий проект указания разработал Центробанк. Эксперты считают, что таксисты просто не будут оформлять такие полисы, так же, как это сейчас происходит с ОСАГО. А общественные организации, представляющие интересы таксомоторных компаний, уже обратились с просьбой к властям о переносе даты введения этой обязательной страховки. Подробности — в материале «Известий».

Выше некуда

Центробанк подготовил проект указания, устанавливающего тарифы на ОСГОП для автомобилей такси. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. По закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» для такси наличие такой страховки становится обязательным с 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, для такси минимальный тариф по риску причинения вреда здоровью пассажира составит 0,0471023338% от страховой суммы по этому виду страхования (2 млн рублей) на одно транспортное средство. В пересчете это составляет примерно 940 рублей. Верхняя планка по этому риску определена на уровне 0,1884093353% от страховой суммы (примерно 3770 рублей). Для сравнения: аналогичный тариф при авиаперевозке составляет чуть больше 1 рубля в расчете на одного пассажира (0,0000512257% от 2 млн рублей) при перевозке самолетом, и около 7 рублей при перевозке вертолетом (0,0003392636% от 2 млн рублей). Страховка при поездке на автобусах обходится перевозчикам еще дешевле: 13 копеек на одного пассажира в пригородных перевозках (0,0000067343%) и 10 копеек — при поездках городским транспортом (0,0000052306%). Аналогичная картина наблюдается и в отношении рисков гибели пассажира, а также причинения вреда его имуществу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В общей сложности, минимальная стоимость полиса ОСГОП для автомобиля такси составит 1300 рублей в год, а максимальная — 5400 рублей, говорится в сообщении Центробанка.

— Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля. Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 млн рублей, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Не всё так страшно

Предложенные Центробанком тарифы ОСГОП для такси только на первый взгляд выглядят высокими по сравнению с другими видами транспорта, считает член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Он отмечает, что стоимость страховки при полете на самолете, поездке на поезде или автобусе определяется из расчета на каждого пассажира, в то время как для такси она рассчитывается на каждый автомобиль с «шашечками».

— Если разделить указанные суммы на 365 дней, а также на 8–10 человек, которые ежедневно перевозит один автомобиль такси, то при расчете «на одного пассажира» стоимость страховки получится примерно такой же, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Игорь Моржаретто также отметил, что, поскольку такси является одним из видов общественного транспорта, введение для него ОСГОП совершенно логично. Это дает пассажиру больший уровень страховой защиты в случае получения травм во время поездки, подчеркнул он.

В начале осени страховщики предварительно подсчитали, что введение обязательного ОСГОП для такси принесет им около 700 тыс. новых клиентов, а совокупный объем страховых премий по таким полисам может составить примерно 2 млрд рублей ежегодно.

Есть вопросы

Ситуация с определением тарифов на ОСГОП для такси аналогична той, что происходит с расчетом стоимости ОСАГО для этого вида транспорта, считает председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

— Страховщики оправдывают большие тарифы для такси высоким уровнем аварийности. Однако данные МВД свидетельствуют о том, что число ДТП с участим такси, а также тяжесть последствий снижается. Однако аварий с автобусами становится больше. При этом стоимость страховки для такси по-прежнему выше, чем для автобусов, — заявила она «Известиям».

Слова Ирины Зариповой о снижении уровня аварийности в такси подтверждаются статистикой. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за девять месяцев этого года число аварий по вине водителей такси снизилось на 16,3% (1325 ДТП), в которых 44 человека погибли (-22,8%) и 1665 — получили травмы (-16,5%). Вместе с тем происшествий, которые произошли по вине водителей автобусов, стало больше на 5,9% (2609 происшествий). Жертвами таких аварий за девять месяцев стали 113 человек (-0,9%).

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Опыт ОСАГО показывает, что в подавляющем большинстве случае страховые компании оформляют полис по максимальному тарифу, отмечает председатель общественного совета по развитию такси. В случае с ОСГОП ситуация будет точно такой же: несмотря на установленный «ценовой коридор», страховщики будут продавать такие полисы по верхней планке, полагает она. Ирина Зарипова также рассказала «Известиям», что общественный совет по развитию такси уже обратился в Совет Федерации с просьбой перенести введение обязательного ОСГОП для такси с 1 сентября 2024 года на более поздний срок.

Крыть нечем

ОСГОП — это мнимая забота страховщиков о пассажирах, считает вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Компенсация в размере до 2 млн рублей, положенная по этому виду страхования, касается только ущерба здоровью, который не может быть покрыт по обязательному медицинском страхованию (ОМС).

— С места ДТП скорая помощьотвозит пострадавших не в частные платные клиники, а в городские или районные больницы, где необходимая помощь им оказывается в рамках ОМС. Если потерпевший всё же нуждается в каких-то процедурах, которые не покрываются ОМС, что, как показывает практика, бывает крайне редко, то на эти случаи есть ОСАГО с лимитом компенсации по ущербу жизни и здоровью в 500 тыс. рублей. И только если и ОСАГО не хватит, в дело вступает ОСГОП, — рассказал он «Известиям».

С учетом высокой стоимости ОСАГО для такси и серьезных проблем с оформлением полисов значительная доля водителей машин с «шашечками» вообще не покупают эту страховку, либо оформляют ее как на обычный автомобиль, отмечает вице-президент НАС. Полисы ОСГОП для такси ждет такая судьба: таксисты просто не будут их оформлять, полагает Антон Шапарин.

Что делать частникам?

Действующее законодательство позволяет оказывать услуги такси не только юридическим лицам, но и самозанятым или индивидуальным предпринимателям, получившим соответствующее разрешение, напоминает руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Многие из них обычно берут автомобиль в аренду и нередко в течение года меняют несколько машин, отмечает он. При этом, поскольку в качестве перевозчика выступают ИП или самозанятый, именно они и обязаны оформить страховку ОСГОП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— На фоне стоимости ОСАГО для такси тариф в 5400 рублей не выглядит чем-то сверхъестественным. Однако каждый раз арендуя новый автомобиль, ИП или самозанятому придется оформлять новый полис ОСГОП. На данный момент речь идет только о годовых тарифах, при этом не прописан механизм досрочного расторжения полиса и получения части уплаченной за него суммы , — заявил «Известиям» Станислав Швагерус.

По его мнению, такси не особо вписывается в нынешнюю концепцию ОСГОП, в том числе и потому, что для всех других видов транспорта тарифы определяются в расчете на одного пассажира, в то время как в таксомоторных перевозках расчеты исходят из числа транспортных средств. Станислав Швагерус считает логичной просьбу о переносе сроков введения этого обязательного вида страхования для такси — это даст время для решения ряда спорных вопросов.

Агрегаторы такси, которым «Известия» направили запросы, не смогли оперативно прокомментировать предложенные Центробанком тарифы на ОСГОП.