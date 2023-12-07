Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Путин заявил о готовности РФ ко всестороннему сотрудничеству с Китаем
Политика
Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Экономика
Силуанов расказал о предпринимаемых для стабилизации курса рубля мерах
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Общество
Начштаба СОБР «Рысь» Алтапова отправили под арест по делу об ОПГ
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Стиль
Pantone объявил главный цвет 2024 года

Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране

Силуанов: РФ заинтересована в продолжении работы зарубежных компаний в стране
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина поблагодарил компании и инвесторов, которые остались работать в стране. Он подчеркнул, что те компании, которые инвестируют в Россию «из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций», могут вывести часть прибыли в виде дивидендов.

«Предлагают вывести часть своей прибыли в виде дивидендов — пожалуйста. Мы рассматриваем на комиссии. Остаешься работать, оставляешь занятость, увеличиваешь инвестиции — выводи дивиденды. Такие решения принимаем. Поэтому мы как раз максимально заинтересованы, чтобы абсолютно нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием, из любой юрисдикции в России продолжалась и развивалась», — сказал Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Познаются в еде: власти увидели риски ухода из России «Ашана», Metro и Globus
Что предлагает Минпромторг и как торговые сети комментируют эти новости

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе форума также заявил, что РФ открыта для иностранного бизнеса, страна никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Он подчеркнул, что многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, заявили о желании и дальше работать в России.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в России, прекратили поставки своей продукции или заявили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023