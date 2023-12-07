Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина поблагодарил компании и инвесторов, которые остались работать в стране. Он подчеркнул, что те компании, которые инвестируют в Россию «из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций», могут вывести часть прибыли в виде дивидендов.

«Предлагают вывести часть своей прибыли в виде дивидендов — пожалуйста. Мы рассматриваем на комиссии. Остаешься работать, оставляешь занятость, увеличиваешь инвестиции — выводи дивиденды. Такие решения принимаем. Поэтому мы как раз максимально заинтересованы, чтобы абсолютно нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием, из любой юрисдикции в России продолжалась и развивалась», — сказал Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе форума также заявил, что РФ открыта для иностранного бизнеса, страна никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Он подчеркнул, что многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, заявили о желании и дальше работать в России.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в России, прекратили поставки своей продукции или заявили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.