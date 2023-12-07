Путин подчеркнул, что Россия открыта для иностранного бизнеса

Российская Федерация открыта для иностранного бизнеса, страна никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что работать с Россией и в России — выгодно.

«Было выгодно и будет выгодно, и этот факт подтвержден веками, поколениями», — продолжил он.

На Западе ожидали, что с уходом из России их бизнеса в стране многое рухнет, но российские бизнесмены смогли перехватить инициативу, добавил президент.

«Отдельно отмечу, что, несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. И вот я, пользуясь случаем, хочу коллег за это поблагодарить. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе экономики, в туризме, в других отраслях, активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний с нашего рынка», — заключил Путин.

Ранее в ходе форума президент обратил внимание, что россияне и бизнес страны фактически не заметили перехода на национальную платежную систему после того как в результате западных санкций им запретили пользоваться международными системами Visa и Mastercard. По словам Путина, Запад хотел заставить страдать миллионы российских семей, не разрешив им пользоваться своими картами, однако россияне нашли выход из положения.

Ранее, 27 ноября, сообщалось по данным профильного исследования, что в топ-10 регионов по инвестиционной привлекательности вошли Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Подмосковье, ХМАО, Белгородская, Магаданская, Сахалинская и Ленинградская области. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал оказался на 4,6% выше по сравнению с 2021 годом. В первом полугодии 2023 года положительная динамика сохраняется.

До этого, 24 ноября, отмечалось, что в III квартале 2023 года в России наблюдался рост по отдельным сегментам экономики, среди самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса оказались машиностроение, транспорт, реклама. Как отмечалось в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которым ознакомились «Известия», обороты компаний выросли на 8%, регистрируются новые предприятия и растут объемы найма персонала.

Ранее, 16 ноября, Bloomberg сообщило, что ключевые отрасли экономики РФ адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после санкций Запада. Годовой рост экономики ускорился с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года.

18 сентября Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.