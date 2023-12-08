Панк-Петербург: выставка «Король и Шут» поменялась по дороге из Москвы

В пространстве «Севкабель Порт» продлена экспозиция «Панк-культура. Король и Шут». Из 16 залов лишь четыре повторяют содержание московской выставки. Остальное собрано специально, особый акцент сделан на представителях субкультуры Северной столицы . «Известия» ознакомились с предметами андеграундного Ленинграда и реликвиями панк-легенд, многих из которых уже нет в живых.

Между Цоем и Балабановым

Фишка ивента в том, что это не просто выставка о яркой субкультуре и ее представителях — от истоков до наших дней, а диптих, где логично объединены две экспозиции. И уже из названия — «Панк-культура. Король и Шут» — понятно, что вторая часть посвящена истории легендарной хоррор-панк-группы , созданной Михаилом Горшенёвым (он же Горшок) в Ленинграде в 1988 году. И что выставка — естественная часть промокампании нашумевшего сериала, но при этом она, похоже, отпочковалась от хайпового продукта и зажила самостоятельно.

В Санкт-Петербург проект переехал из Москвы: весной в Центре современного искусства «Винзавод» выставка побила рекорд по посещаемости — на ней побывало более 110 тыс. человек. Но, как не устают повторять организаторы, по дороге произошла ее значительная трансформация и сейчас из 16 залов лишь четыре повторяют содержание московской выставки . Всё остальное собрано специально, и особый акцент сделан на панках Северной столицы. Как отметил Энрико Мазавришвили, один из продюсеров мероприятия, проведение выставки на родине группы «Король и Шут» — логичный шаг. С ним солидарен его коллега Александр Кармаев: «Выставка будет интересна и тем, кто только открывает для себя панк как явление, и тем зрителям, которые уже видели первую часть проекта в Москве».

Фото: Фотоагентство Отдел Кадров

Среди устроителей, помимо подразделений «Яндекса», находится также бюро Planet 9. Последнее известно тем, что организовало в Санкт-Петербурге в прошлом году ретроспективную выставку-путешествие «Балабанов» , посвященную знаменитому, возможно, даже главному российскому кинорежиссеру Алексею Балабанову, который считался панком в кинематографе, а в этом году — масштабный проект «Первая позиция. Русский балет». «Известия» подробно о них рассказывали. Эта же команда делала выставку «Виктор Цой. Путь героя».

Кибердерево и другие панк-символы

Ленинградский панк был самобытным культурным явлением, примером молодежного максимализма. Считается, что он возник в последние годы жизни Брежнева как ответ на моду, просочившуюся из Великобритании даже сквозь железный занавес. И стал своеобразным протестом против застоя и мещанства, пошлости и скуки, ханжества и терпимости, уравниловки и серости. Это выражалось в эпатажной одежде, обуви, прическах — тех самых ирокезах. И в музыке, которую панки играли и слушали. И в развязном, можно сказать, даже хулиганском поведении, и в настойчивом и принципиальном злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Неслучайно неофициальный лозунг, выражавший стиль жизни богемных представителей панк-культуры, сформулирован как Live fast, die young — «Живи быстро, умри молодым».

Зрителям выставки предлагается пройти пестрый путь от зарождения панк-стиля в Великобритании до трансформации этого жанра в СССР, постсоветской и сегодняшней России. Разумеется, здесь обилие интерактивных экспонатов, видеохроники и музыкальных записей — по выставке нужно ходить в наушниках . Представлены инсталляции, панковские наряды, к примеру, рубашки и платья от иконы панк-стиля Вивьен Вествуд и футболки с принтами Джона Доу и Молли Вайт, обложки западных пластинок и постеры, материалы о культовом питерском клубе Tamtam, живописные и графические работы Олега Котельникова, Егора Летова, Игоря Межерицкого, Дмитрия Алексеева, Григория Ющенко, Сергея Пахомова и других художников-концептуалистов и постмодернистов.

Фото: Фотоагентство Отдел Кадров

Советский раздел выставки, естественно, не ограничен Ленинградом. На стенах — рукописная поэзия сибирских панков, альманахи московской рок-лаборатории «СДВИГ», кассеты, магнитоальбомы и фото с выступлений культовых отечественных групп — «Гражданской обороны», «Зоопарка», «Автоматических удовлетворителей» , печатная машинка Петра Мамонова и черно-белые работы фотографа Игоря Мухина. Публика увидит такие раритеты, как советская звукозаписывающая аппаратура, концертные гитары, синтезаторы и барабаны, видеокассеты с записями концертов, экспонаты из домашней студии Егора Летова.

Как признался куратор первой части выставки, сотрудник Государственного Эрмитажа, искусствовед Василий Успенский, буквально про каждого представленного артиста или художника возникали споры, «поскольку у панка нет формальных четких признаков и границ и мы исходили из субъективного внутреннего понимания панка. Тем более это касается панка в современном искусстве: на этой выставке категория «панк» к нему примеряется едва ли не впервые» .

Архитектор проекта Агния Стерлигова отметила, что в своей питерской версии «выставка стала более зрелищной, и эта зрелищность прорастает из дополненной истории группы «Король и Шут» и ее создателей, образа легендарных мест Ленинграда-Петербурга, текста и смыслов песен. Мы закрутили экспозиционное пространство в метафизическое путешествие и практически буквально визуализировали песню «Собрание» — ждем всех друзей под ветвями нашего кибердерева!»

Фото: Фотоагентство Отдел Кадров

Впервые выставлены личные вещи Михаила Горшенёва, предоставленные семьей музыканта, и другие редкие артефакты, помогающие понять историю группы. Куратором экспозиции о группе «Король и Шут» стал сооснователь коллектива — музыкант и поэт Андрей Князев , он же Князь.

Отдельный зал посвящен вышедшему в 2023 году сериалу режиссера Рустама Мосафира «Король и Шут». Жанр этого зрелища определяется авторами как «панк-сказка». Появление сериала вызвало новую волну интереса к творчеству группы и в целом к панк-культуре. Несколько серий можно увидеть прямо на выставке, а заодно пережить своего рода иммерсивный опыт, оказавшись в его декорациях.

Панк — многоликое явление, оно отразилось не только в музыке, моде, кино, театре и литературе, но даже в гастрономии. И в Петербурге посетителям впервые предлагают завершить тур по выставке посещением панк-столовой, выполненной в виде сквота, где можно попробовать перевернутый бутерброд, сырный суп с беконом и сэндвич под названием «Вам тунец». В создании этого необычного гастрономического продолжения участвовал шеф-повар популярного питерского ресторана Kyznyahouse Руслан Закиров.