Режим готовности ввели в Пензенской области из-за будущих холодов

На территории Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за предстоящих холодов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, режим будет действовать до 10 декабря включительно. Сильный мороз является опасным метеорологическим явлением, уточняет ИА «Пенза-пресс».

Координировать действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, а также органов исполнительной власти будет региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Все силы и средства переводят в состояние готовности на случай аварий и катастроф на объектах ТЭК, социальной, образовательной, культурной, жилищной и медицинской сфер. Федеральные и местные трассы будут патрулировать сотрудники УМВД, чтобы помочь нуждающимся в этом водителям и пассажирам.

Агентство напоминает, что в Пензенской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 8 декабря ожидаются морозы до –40 градусов. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, водителей просят отказаться от дальних поездок.