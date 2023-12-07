Морозы около –40 градусов спрогнозировали в Челябинской области

Синоптики прогнозируют морозы до –40 градусов и ниже на территории Челябинской области. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

По данным управления безопасности жизнедеятельности Челябинска, похолодание ожидается 7 и 8 декабря. Об этом пишет ИА «Ура.ру». В областном центре и других городах отменяют занятия в школах.

Чиновники просят водителей отказаться от дальних поездок.

Днем ранее режим повышенной готовности ввели в связи со сложными погодными условиями в Алтайском крае. Угрозу для инфраструктуры представляет плюсовая температура и последующее резкое похолодание со снегом и гололедом.