Врач назвал симптомы аллергии на холод

Холодовая крапивница (аллергия на холод) — хроническое заболевание, которое проявляется в виде красных зудящих волдырей на коже в ответ на воздействие низких температур, в том числе холодных блюд. В некоторых случаях возможна реакция в виде анафилактического шока. Более подробно о том, что представляет из себя это заболевание и по каким симптомам его можно заподозрить, «Известиям» 7 декабря рассказал врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сергей Быков.

Как отметил врач, холодовая крапивница — это не аллергия в обычном понимании. Низкие температуры не содержат аллергенов, а организм в свою очередь не вырабатывает против них аллергоспецифические антитела (IgE), как это бывает при аллергических заболеваниях. При этом точная причина возникновения заболевания на сегодняшний день неизвестна.

Среди симптомов, на которые следует обратить внимание, врач назвал появление зудящих волдырей при воздействии низких температур, например при купании. В некоторых случаях возможен анафилактический шок, приводящий к затруднению глотания и дыхания, потере сознания из-за падения артериального давления.

«Кожная реакция может развивается через пять-десять минут после контакта с холодной водой или воздействия пониженной температуры окружающей среды. Симптомы холодовой крапивницы обычно проходят самостоятельно в течение 24 часов или меньше. Однако могут развиваться ангионевротический отек кожи, слизистых оболочек и тяжелые системные анафилактические реакции», — добавил Быков.

По его словам, описаны приобретенные, атипичные и наследственные формы холодовой крапивницы, каждая из которых имеет различные триггеры, симптомы и реакцию на лечение.

«Приобретенная холодовая крапивница чаще всего встречается у молодых людей. Однако расстройство может затронуть более широкий диапазон возрастов — от 3 месяцев до 74 лет. Подвержены холодовой крапивнице люди, проживающие в холодных климатических условиях, имеющие гормональные нарушения или наследственную предрасположенность, чаще встречается у женщин молодого возраста», — рассказал врач.

Первичная холодовая крапивница (первично приобретенная холодовая крапивница) чаще возникает в возрасте от 18 до 25 лет. Симптомы начинают проявляться через несколько минут после воздействия холода и длятся около одного или двух часов, прежде чем исчезнут. Из возможных рисков отмечают развитие ангионевротического отека глотки, приводящего к удушью, после приема холодных блюд, добавил аллерголог.

Вторичная холодовая крапивница, по его словам, развивается на фоне инфекций и аутоиммунных заболеваний, например при гепатитах, синдроме Рейно (нарушение кровотока в мелких артериях).

В заключение он отметил, что частично справиться с симптомами холодовой крапивницы можно, избегая холодных напитков, замороженных продуктов, охлаждающих процедур, прохладных помещений и занятий спортом при прохладной и зимней температурах.

«Следует обратиться к аллергологу для подбора антигистаминных и других препаратов. В дальнейшем можно самостоятельно принимать препараты, которые назначил врач, без посещения медицинского учреждения. Важно знать, что крапивница сама по себе проходит через несколько лет так же внезапно, как и появляется», — подытожил Быков.

27 ноября врач-аллерголог Галина Котова рассказала, что симптомы аллергии на мандарины могут различаться в зависимости от степени чувствительности организма: например, некоторые могут испытывать легкую реакцию, зуд или покраснение кожи, в то время как у других может развиться крапивница или наступить анафилактический шок.