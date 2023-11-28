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Аллерголог Котова перечислила симптомы аллергии на мандарины

Аллерголог Котова: при избыточном употреблении цитрусовых возникает крапивница
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Симптомы аллергии на мандарины могут различаться в зависимости от степени чувствительности организма: например, некоторые могут испытывать легкую реакцию, зуд или покраснение кожи, в то время как у других может развиться крапивница или наступить анафилактический шок. Об этом 27 ноября сообщила врач-аллерголог Галина Котова.

«При избыточном употреблении цитрусовых возникает крапивница. Она может быть локализованной, когда несколько высыпаний в виде волдырей, сопровождается зудом, покраснением кожи, а может быть генерализованной, то есть эти высыпания не на каком-то локальном, определенном участке кожи возникают, а по всему телу и даже волосистой части головы, иногда сопровождается отеком пальцев, ушных раковин, губ. Это всё будет крапивница в сочетании с отеком Квинке», ― рассказала эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Доктор Котова предупредила, что для диагностики аллергии на цитрусовые может потребоваться консультация с аллергологом или иммунологом. По ее словам, специалист может назначить пациенту кожно-аллергические тесты, а также пробу прямой провокации, которая поможет определить чувствительность организма к таким продуктам, как мандарины.

Кроме того, отметила аллерголог Котова, количество потребляемых фруктов не прямо пропорционально количеству поступивших в организм витаминов. Так, например, мандаринам и апельсинам никогда не удастся покрыть суточную потребность организма в витамине C.

«Для того чтобы закрыть суточную потребность в витамине С с помощью цитрусовых, нужно съедать 8 кг апельсинов в день. Поэтому витамины в любом случае нужно принимать в виде пищевых добавок и поливитаминных комплексов. А к цитрусовым относиться как к десерту», ― резюмировала доктор.

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Ранее, 23 ноября, гастроэнтеролог Морозова рассказывала, что в некоторых замороженных продуктах наблюдается отсутствие необходимого для человека количества витаминов. Помимо этого, врач затронула тему повторной заморозки продуктов, отмечая, что несколько раз «продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится».

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