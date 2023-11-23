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Гастроэнтеролог рассказала о вреде и пользе замороженных продуктов

Врач Морозова: в замороженной растительной пище витамины сохраняются полностью
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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В некоторых замороженных продуктах наблюдается отсутствие необходимого для человека количества витаминов. Об этом в четверг, 23 ноября, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

«Количество каротиноидов (предшественников витаминов группы А) в моркови при замораживании может стать даже выше за счет вымораживания влаги. А вот количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке не меняется», — указала она.

По мнению эксперта, несмотря на то, что заморозка продуктов способна незначительно изменить структуру клеток мяса и рыбы, при этом их полезные свойства всё-таки сохраняются, но в меньшем количестве.

Помимо этого, врач затронула тему повторной заморозки продуктов, отмечая, что несколько раз «продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится».

Также Морозова подчеркнула, что даже замороженные блюда и продукты тоже имеют определенный срок годности.

«У большинства ягод и овощей срок хранения не более 12 месяцев <...> Мясо (говядину, телятину, баранину, свинину) рекомендуется хранить при температуре не выше минус 18–20 градусов и не более 6 месяцев. Постную рыбу рекомендовано хранить до 8 месяцев, жирную — до 4 месяцев», — заявила она.

В том случае, если сроки хранения данных продуктов в морозильных камерах увеличиваются, то все имеющиеся в них витамины и полезные свойства утрачиваются, считает гастроэнтеролог.

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В сентябре диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова указала на пользу употребления моркови, манго и яблок с кожурой, поскольку в ней содержатся витамины. Специалист рассказала, что в кожице моркови содержатся витамин А и соли калия. В кожице огурца и баклажана содержится много питательных веществ. В случае огурца это калий, клетчатка и бета-каротин, а баклажана — магний, клетчатка и флавоноиды. Кроме того, с кожурой полезно употреблять яблоки из-за содержащихся в ней витаминов А и С. Между тем от употребления яблок с кожицей лучше воздержаться людям, страдающим от язвенной болезни.

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