СМИ сообщили о грабеже банка в Милане через дыру в полу

Добыча грабителей, которые проникли в один из банков BPM в Милане через подкоп, составила €160 тыс. Об этом 6 декабря сообщила газета Corriere della Sera.

Группа из четырех человек проникла в учреждение в среду утром во время работы и приема клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.

Двое сотрудников банка были вынуждены провести преступников к сейфу, после чего последние сбежали с места преступления с деньгами. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию Domino's Pizza. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент: один человек, по их словам, разговаривал с кампанским акцентом, а у трех других был сицилийский акцент.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и найти грабителей.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что в престижном районе Кифисия греческих Афин из нумизматического магазина украли ценные монеты более чем на €1 млн. Отмечалось, что преступники сделали подкоп и проникли в здание из подземного гаража, где отключили сигнализацию. В помещении злоумышленники нашли сейф и забрали оттуда монеты и деньги.

У грабителей с собой были все необходимые инструменты для вскрытия сейфа, в котором, по словам владельца, находились монеты, стоимость которых колеблется от €800 тыс. до €1,5 млн. Однако были и очень редкие экземпляры, оценка которых не производилась. Очевидцы рассказали, что преступников было трое.