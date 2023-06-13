В Афинах из нумизматического магазина украли ценности на €1,5 млн
В престижном районе Кифисия греческих Афин из нумизматического магазина украли ценные монеты более чем на €1 млн, о чем сообщил информационный портал rua.gr в понедельник, 12 июня.
Отмечается, что ограбление произошло накануне. Преступники сделали подкоп и проникли в здание из подземного гаража, где отключили сигнализацию. В помещении злоумышленники нашли сейф и забрали оттуда монеты и деньги.
У грабителей с собой были все необходимые инструменты для вскрытия сейфа, в котором, по словам владельца, находились монеты, стоимость которых колеблется от €800 тыс. до €1,5 млн. Однако были и очень редкие экземпляры, оценка которых не производилась.
Очевидцы рассказали, что преступников было трое. Полицейские разыскивают автомобиль, который, предположительно, имеет отношение к делу.
29 мая сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил банк. Злоумышленник до открытия банка подкараулил кассира и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, велел отвести его к сейфу. В результате он забрал 2,5 млн рублей, $30 тыс., €660 и 17 монет из драгоценных металлов,