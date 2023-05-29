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Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил банк. Об этом 27 мая сообщили на странице ГУ МВД РФ по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в Telegram-канале «112», злоумышленник до открытия банка подкараулил кассира и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, велел отвести его к сейфу. В результате он забрал 2,5 млн рублей, $30 тыс., €660 и 17 монет из драгоценных металлов, пишет REGNUM. После этого он скрылся с места случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет Life.ru, сотрудники ЧОП приехали только через час после того, как кассир нажала тревожную кнопку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ограбления и сообщил, что ведется розыск преступника. Оперуполномоченные изъяли и тщательно анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещественных доказательств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении с применением огнестрельного оружия. Никто из работников банка не пострадал. Уточняется, что злоумышленник не производил выстрелов.

В марте в Ленинском районе Новосибирска неизвестные ограбили банк. Из банка «Левобережный» на улице Забалуева пропало 4 млн рублей. Нападавшие были вооружены, но во время инцидента никто не пострадал.

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