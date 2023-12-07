Подследственные выводы: россияне попытались незаконно вывезти валюту на 880 млн

В 2023-м россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей , выяснили «Известия». С января по сентябрь ФТС выявила 7,4 тыс. таких нарушений. Больше всего из них приходится на запрет на вывоз из страны иностранных наличных свыше $10 тыс. в эквиваленте , который появился в марте 2022-го. Это связано с тем, что из-за санкций россияне лишились возможности перечислять средства через банки. Что нужно помнить при перевозе наличных через границу и какие меры грозят за нарушение закона — в материале «Известий» .

В какие страны россияне вывозят валюту

За недекларирование или недостоверное указание перевозимой наличной валюты и денежных инструментов по итогам девяти месяцев этого года начато 8,6 тыс. административных дел. Это на 11% больше, чем в таком же периоде 2022-го , рассказали «Известиям» в ФТС. Общая сумма незаконно перемещенных через границу гражданами наличных денежных средств и инструментов в рублевом эквиваленте достигла 1,19 млрд рублей против 1,02 млрд в январе–сентябре прошлого года.

Львиная доля таких нарушений — 7,4 тыс. — приходится на вывоз денег из страны (остальное — на ввоз). Если говорить об объемах, то на незаконный «экспорт» пришлось 876 млн в рублевом эквиваленте . Эти показатели растут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Справка «Известий» Граждане должны декларировать крупные суммы денег при вывозе за границу, если в эквиваленте объем превышает $10 тыс. (даже если средства перевозятся в рублях). Если человек не задекларировал или недостоверно указал сумму, за это предусмотрена ответственность по ст. 16.4 КоАП. Со 2 марта 2022-го также появился запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс. При этом рубли в больших объемах вывозить можно. Незаконный провоз денег в крупном объеме (более $20 тыс. в эквиваленте) карается по ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»).

На нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс. приходится 5,3 тыс. административных дел — большая часть нарушений, следует из статистики ФТС. За период с марта (момента введения подобного ограничения) по сентябрь прошлого года их было вдвое меньше — 2,78 тыс., рассказали в таможенной службе. Объем нарушений по этой административной статье вырос вдвое, до 668,5 млн, следует из статистики ведомства.

Также ФТС за девять месяцев возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение налички в крупном размере в рамках ст. 200.1 УК РФ.

В то же время отмечается, что общий размер нелегально ввезенных в Россию средств даже упал, хоть и незначительно — до 320 млн с прошлогодних 358 млн рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозились — из Турции, Германии, ОАЭ, США и Азербайджана, видно из данных ФТС. Перевозят в основном российский рубль, доллары США и евро.

Почему россияне пытаются вывозить больше валюты за границу

Количество дел об административных нарушениях, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличной валюты, выросло из-за невозможности переводить деньги через банки и использовать российские карты в ряде стран , сказали в таможенной службе. Там отметили, что число случаев нелегального ввоза денег уменьшилось из-за сокращения потока иностранных туристов.

Чаще всего, когда граждане перевозят деньги за границу, они осознают, что нарушают закон , считает юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Алямкин. Кроме того, со стороны ФТС улучшается контроль за новыми требованиями к провозу.

Когда граждане хотят незаконно перевезти валюту, они пытаются сэкономить на банковских комиссиях , уверена финансовый эксперт Наталья Жукова. Она пояснила, что в связи с геополитической ситуацией и введенными санкциями «логистика денег» стала значительно дороже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас в России немного кредитных организаций, готовых совершать валютные переводы за пределы страны. А те банки, которые проводят такие трансакции, берут большие комиссии за свою услугу. При этом стоит учесть: нет гарантий того, что трансакция не будет отклонена или не потребуется объяснить происхождение средств, отметила эксперт.

Но, несмотря на санкции, отключение от SWIFT крупных российских банков в 2022-м и ряд других ограничений, у россиян есть несколько способов для перевода денег за рубеж , указала она.

— В частности, SWIFT-перевод в долларах или евро существует до сих пор, но с ограничениями по суммам и большими комиссиями. В таком случае можно отправить деньги в дружественных валютах, например в юанях, что будет бюджетнее. Кроме того, есть сервисы денежных переводов, а также вариант открытого в одной из дружественных стран счета, привязанного к мультивалютной карте, — поделилась Наталья Жукова.

При этом ограничения на перевоз валюты по-прежнему актуальны. Как говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду».

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Что нужно помнить при перевозке денег за рубеж

Если человек пытается вывезти деньги за границу, нужно помнить, что под действие закона также подпадают дорожные и банковские чеки, векселя и ценные бумаги в документарной форме , отметил Иван Алямкин из «S&K Вертикаль».

В отношении российского рубля нет запрета на вывоз суммы, в эквиваленте большей чем $10 тыс., но сумму больше указанного размера необходимо задекларировать , указал он. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, при единовременном вывозе денег, превышающих эквивалент $10 тыс. по действующему курсу, необходимо оформить декларацию, а при более $100 тыс. — подтвердить происхождение средств.

Эксперты рассказали, что за недекларирование или недостоверное указание данных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы не указанных средств либо их конфискации .

Тогда как провоз денег в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК. За это в зависимости от тяжести преступления предусматривается штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.