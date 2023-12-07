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Врач рассказала, как оказывать помощь при обморожении

Врач Исакова: при обморожении нельзя воздействовать горячими температурами
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Фото: РИА Новости/Алексей Владыкин
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При легком обморожении нельзя резко воздействовать горячими температурами, стоит постепенно согреть пораженный участок дыханием и подвигаться. Об этом и других способах оказания помощи при обморожении рассказала «Известиям» врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

«При легком обморожении можно оказать адекватную помощь самостоятельно. Первые признаки такого состояния — покраснение кожи, чувство жжения, покалывания с онемением. В такой ситуации нельзя резко воздействовать горячими температурами. Следует аккуратно и постепенно согреть пораженный участок дыханием и подвигаться — походить, попрыгать», — объяснила врач.

Затем, по словам специалиста, следует перейти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. Также, если есть возможность, переодеться в сухую одежду. Помимо этого, можно отогреться с помощью теплой воды, но важно, чтобы ее температура не превышала 40 градусов.

При более серьезных степенях обморожения, о которых свидетельствуют появление волдырей, посинение или потемнение кожи, требуется незамедлительная квалифицированная медицинская помощь, предупредила Исакова.

Также врач отметила, что профилактика обморожений заключается в подборе одежды с учетом холодов.

«При минусовой температуре для сохранения тепла следует надевать термобелье в качестве нижнего слоя одежды, а поверх обычную одежду в соответствии с температурой на улице. Наиболее подвержены риску обморожения такие участки тела, как пальцы рук и ног, ушная раковина, кончик носа. Это связано с уменьшением размеров диаметра сосудов в этих участках и меньшим притоком крови. Поэтому дополнительно не стоит забывать о перчатках, теплых носках, водоотталкивающей обуви», — добавила Исакова.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. Также 5 декабря в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низких температур.

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