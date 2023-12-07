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Эксперт поделилась советами по подготовке к сдаче онлайн-сессии

Эксперт Ильина: списать в ходе дистанционной сдачи экзаменов сложнее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Руководитель направления «Высшего образования» школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина в беседе с «Известиями» рассказала об особенностях сдачи сессии в онлайн-режиме, а также поделилась советами, как к ней подготовиться.

Она отметила, что сдача экзаменов онлайн не предполагает плотного контакта с преподавателем. Это позволяет студентам снизить уровень стресса и уменьшает риск субъективной оценки педагогом во время проверки знаний.

«Списать в ходе дистанционной сдачи экзаменов сложнее: задания составляются таким образом, чтобы нельзя было найти ответы в поисковых системах: например, фокус на практических заданиях или вопросах, требующих аналитического мышления. Кроме того, на экзамене может присутствовать координатор программы, чья задача заключается в наблюдении за соблюдением правил», — рассказала Ильина.

Также она обратила внимание, что онлайн-экзамены требуют хорошей самоорганизации и высокой самодисциплины.

«Обязательно ознакомьтесь с правилами проведения онлайн-экзамена. Убедитесь, что вы знаете, когда он состоится, кто будет его проводить, в каком формате он будет проходить, на какой платформе будет организован экзамен и нужна ли предварительная регистрация на ней, какие информационные материалы можно использовать во время сдачи, сколько времени на ответ у вас будет и какие технические аспекты нужно проверить перед началом», — посоветовала эксперт.

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Также она рекомендовала заранее уточнить у куратора, к кому стоит обратиться за оперативной помощью в случае возникновения технических неполадок во время экзамена. Кроме того, следует узнать, существует ли альтернативный формат сдачи или пересдачи экзамена в случае форс-мажора, вызванного техническими неполадками.

Составьте график подготовки в зависимости от расписания экзаменов. Это позволит более равномерно распределить учебную нагрузку и грамотно спланировать подготовку к каждому экзамену, добавила Ильина.

«Для размеренного повторения материалов без риска переутомления рекомендуется использовать технику «Помодоро»: установите таймер на 25 минут и фокусируйтесь на материале, не отвлекаясь. По сигналу таймера делайте пятиминутные перерывы. Затем продолжайте чередовать работу и отдых с одинаковыми интервалами», — рассказала эксперт.

Также она обратила внимание, что важно не заучивать конспекты наизусть, а понять суть темы и затем пересказать своими словами. Один из способов — создавать таблицы с ключевыми тезисами, цитатами и анализом. Такой метод конспектирования помогает понимать и запоминать информацию легче.

«Накануне экзамена убедитесь, что у вас стабильный интернет, работающая техника и отключены уведомления на телефоне. Позаботьтесь о том, чтобы никто из близких не мог вас побеспокоить. Также не забывайте, что атмосфера, в которой вы сдаете экзамен, играет важную роль: находясь в комфортной среде вам будет проще сосредоточиться на ответах», — подытожила Ильина.

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28 ноября аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» поделились с «Известиями» результатами другого исследования, в рамках которого выяснили, что выберут россияне с высшим образованием — продолжение обучения в вузе или трудоустройство. В результате почти 40% россиян заявили о желании зарабатывать сразу после окончания вуза.

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