Учитель кода: в России создали виртуального преподавателя-программиста

Российские ученые создали сервис, способный научить людей программированию, оценить навыки и подсказать, в каком направлении следует двигаться дальше , рассказали «Известиям» авторы проекта. Сейчас виртуальный учитель информатики уже способен анализировать код на одном из языков . Кроме того, разработан сайт, где можно разобрать более 7 тыс. задач . Эксперты отмечают, что задумка разработчиков выглядит интересной, но на данном этапе она не способна заменить преподавателей вузов.

Виртуальный преподаватель

В МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Московским физико-техническим институтом создали виртуального преподавателя информатики — сервис для изучения программирования на практике с помощью искусственного интеллекта , рассказали «Известиям» авторы проекта. Сейчас платформа проходит внутреннее тестирование в МГТУ, в дальнейшем разработчики планируют ее применять и в других вузах.

— Когда пользователь решает задачу в области программирования, сервис анализирует исходный код решения с помощью нейросети , преобразуя его в вектор в многомерном пространстве. Так платформа понимает, какие алгоритмы использовал студент в конкретной задаче и на каком уровне они реализованы , — рассказал «Известиям» создатель проекта Роберт Хажиев.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Valentin Wolf

На основе совокупности решений, количества попыток и других факторов ПО выстраивает карту знаний пользователя и выявляет слабые места . Далее алгоритм рекомендует релевантные по сложности задачи либо на изучение новых тем, либо на закрепление старых, тем самым составляя персональную образовательную траекторию , отметили авторы проекта.

На сайте представлено более 7 тыс. задач по более чем 30 различным темам . Благодаря этому пользователь может выбрать нужную под себя, а рекомендательный алгоритм способен построить непрерывный и последовательный путь обучения для любого студента . Кроме того, доступны и тренировки по спортивному программированию , рассказали авторы.

— В данный момент сервис принимает решения только на С++ (один из самых популярных языков). Нередко его выбирают в качестве первого языка из-за возможности использовать разные парадигмы программирования. Однако в будущем планируется добавить поддержку Python, Java, C# и других , — сказал Роберт Хажиев.

По словам разработчиков, на платформу можно зайти как с компьютера, так и с телефона. В мобильной версии сайта доступны просмотр задач, оценка уровней сложности и рекомендаций, а также добавление в избранное, позволяющее выбирать задачи на будущее . В дальнейшем планируется добавить игровые элементы, чтобы упростить понимание того, как правильно писать программы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Будет ли виртуальный программист востребованным

Тренд на использование LLM (языковых моделей, обученных на огромных объемах данных. — «Известия) в преподавании очевиден и обоснован: большие лингвистические модели эффективны при решении широкого круга задач. Это объясняет рост числа новых разработок в этой области , сказал руководитель отдела разработки Content AI Александр Субботин.

— При этом команда должна грамотно оценить риски и спрогнозировать вероятные технические трудности, которые придется преодолеть перед запуском. Если брать текущие доступные модели типа ChatGPT для решения конкретных задач и не дообучать их на специализированной тематической выборке, то они будут выдавать пустые, неконкретные советы , — отметил специалист.

Сегодня появляется софт, который успешно борется с ложными ответами, но и он обладает определенными ограничениями. Решение задач в области обучения программированию — большой вызов для студенческой команды, и ее успешность будет зависеть от технических компетенций , сказал Александр Субботин.

— На начальных этапах обучения этот софт будет полезен. Однако тот, кто изучает программирование, должен понимать азы — нельзя загуглить то, в чем пользователь абсолютно не разбирается, — рассказал «Известиям» старший преподаватель РЭУ имени Плеханова и Московского политехнического университета Алексей Денисов.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Что касается спортивного программирования, то там классы задач очень разные. И такой интеллектуальный помощник, способный разбирать код и пояснять ошибки, будет очень полезен , подчеркнул преподаватель.

— Внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс неизбежно. Разработка МФТИ представляется весьма действенным средством поддержки. Особенно это касается области индивидуальных образовательных траекторий или дистанционного обучения, когда студенты из отдаленных регионов или других стран учатся в крупнейших вузах и имеют лишь периодический контакт с преподавателем , — отметил доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.