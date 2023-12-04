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Задать слово: в России разработали «виртуального логопеда»

Сможет ли программа помочь исправить дефекты и заменить специалистов
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российские ученые создали программное обеспечение, анализирующее правильность речи человека, рассказали «Известиям» разработчики проекта. Уже готова нейросеть, которая позволяет определить, как пользователь произносит фразы, а также возможность услышать собственную речь без нарушений. Сейчас создатели «виртуального логопеда» работают над мобильными приложениями и веб-версией продукта. Эксперты отмечают, что задумка ученых выглядит интересной, но на данном этапе она не способна полностью заменить специалистов, хотя и может помочь правильно произносить слова.

Как работает «виртуальный логопед»

В Московском физико-техническом институте создали «виртуального логопеда» — приложение, которое изучает речь и показывает, как правильно нужно произносить слова, рассказали «Известиям» авторы проекта.

— Записи пользователя конвертируются в спектрограммы (отображение звука на графике. — «Известия»), которые затем нарезаются на фреймы. Каждый такой элемент анализирует корректность произношения, на основе чего происходит вывод о возможных дефектах речи. Эта функциональность позволяет дать рекомендации по их дальнейшему устранению, а также подобрать подходящие уроки, — рассказала «Известиям» основатель проекта Мария Катышева.

Оценка произношения происходит похожим образом, как и диагностика, однако конечный алгоритм сравнивает запись речи пользователя во время выполнения задания с целевым результатом. В случае с «виртуальным логопедом» разработано специальное решение для генерации звука говорящего без каких-либо нарушений, отметили авторы проекта.

приложение
Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

— Также мы разрабатываем виртуального ассистента, который сможет не только общаться с пользователем, но и помогать исправлять речь прямо время диалога. Для этого будут использованы большие языковые модели, нейронные сети для генерации голоса персонажа, а также уже указанные технологии по распознаванию нарушений, — сказала Мария Катышева.

Помимо нейросетевых технологий предусмотрены возможность поиска логопеда, упражнения по артикуляционной гимнастике и отслеживание собственного прогресса. По словам разработчиков, потенциальная аудитория — дети и взрослые от трех до 60 лет, которые хотят улучшить свою речь или исправить проблемы с произношением звуков, заиканием и другими нарушениями. При создании ПО авторы консультировались со специалистами в области логопедии.

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Будет ли «виртуальный логопед» востребованным

Нарушения речи — очень сложная проблема, так как эти расстройства возникают на разных уровнях: от артикуляционного аппарата до речевых центров в мозге, отметили в пресс-службе сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru. Поэтому в последние 10 лет разработки цифровых методов корректировки очень востребованы.

— Цифровые методы диагностики и коррекции разные по сложности — от детских мобильных игр до интернет-порталов, объединяющих основанные на искусственном интеллекте автоматизированные методики и практикующих врачей-логопедов, — рассказали эксперты сервиса. — Также большинство мобильных приложений и стационарных программ имеет направленность конкретно на то или иное расстройство речи, которых насчитывается 11».

логопед
Фото: Global Look Press/Russian Look/Sergey Voronin

За рубежом есть достаточно много высокоэффективных решений, но локализованных российских методик высокого уровня пока не было, сообщили в сервисе. Там отметили, что объединение в одном проекте диагностического и коррекционного модуля — пока в мире редкость, так как это довольно сложно организовать.

Виртуальные системы позволяют пациентам, особенно живущим в удаленных регионах, в сельской местности и небольших городах, получить доступ к специализированной, а также более широкой помощи с точки зрения как качества, так и частоты ее получения, сказал генеральный директор сети клиник «Ниармедик» Виктор Дубровин.

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— Для медицинских организаций это возможность снять легкие случаи с врача и перенаправить пациентов на тренажер. С помощью подобных приложений также повысится эффективность лечения за счет комбинированного подхода, когда врач оценивает и корректирует состояние пациента, а тренажер позволяет ему самостоятельно заниматься, — отметил специалист.

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения могло бы помочь логопедам в плане накопления сведений об особенностях речевого развития детей и произношения взрослых, чтобы они смогли на анализе больших данных делать выводы о характере нарушений и их особенностях в различных регионах страны. Кроме того, полезно отслеживать прогресс коррекционных занятий, утверждает кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета Ольга Величенкова.

голос
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Что касается постановки диагноза, вынесения суждения о состоянии речевой функции, то здесь требуется не только анализ звучащей речи. Логопеду приходится анализировать анамнестические данные, собирать их, беседовать с родителями, если это дети, подчеркнула специалист.

Также необходимо проводить обследование у других специалистов для принятия окончательного решения. Поэтому использование ИИ может способствовать улучшению диагностики, но не сможет заменить логопеда, во всяком случае на данном этапе, сказала она.

— Виртуальный логопед может помочь взрослым, которые хотят подготовится к публичным выступления, а также подросткам и студентам — тем, кто хочет улучшить звучание своей речи, устранить дефекты звукопроизношения, научиться правильной дикции, — отметила учитель-логопед ГБОУ «Школа Новокосино» Ирина Черноусова.

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Приложение также подойдет детям в возрасте от пяти-шести лет, которым логопеды уже сформировали правильную артикуляцию, «поставили звук» и на следующем этапе под контролем родителей можно использовать софт в домашних условиях для автоматизации звуков в речи ребенка, полагает она.

Работа логопеда очень сложна, и, если ученые действительно смогут подобрать такие алгоритмы, которые будут качественно анализировать речь, это облегчит работу людям. Но пока веры в то, что нейросетям удастся заменить специалистов, нет, резюмировала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

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