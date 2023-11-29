На ум пошло: россияне стали активно покупать онлайн-курсы в рассрочку

В России подскочил спрос на онлайн-образование. Граждане стали вдвое чаще брать рассрочки, чтобы проходить дистанционные курсы, следует из данных исследования «Тинькофф Кредит Брокера» (есть у «Известий»). Люди готовы ежемесячно платить до 10 тыс. рублей, чтобы получить дополнительные навыки. Эксперты отмечают, что онлайн-курсы — удобный и недорогой формат, а брать рассрочку выгодно, поскольку полная стоимость может ударить по бюджету. Часто, пройдя даже часть обучения, можно «отбить» его стоимость, отмечают они. Получение новых навыков особенно востребовано на фоне дефицита кадров на рынке труда и спроса на многозадачных сотрудников.

Как меняется рынок онлайн-образования в России

Большинство россиян (72%), проходивших какое-либо обучение за последние несколько лет, выбрали для этого онлайн-формат, сказано в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера». Как следует из опроса, чаще всего их целью становилось желание повысить квалификацию. Такую причину назвали 59% опрошенных. На втором месте — освоение новой профессии (48%), далее идет личностное развитие (41%).

Самой популярной площадкой онлайн-обучения у россиян стали курсы дополнительного образования от государственных вузов и методических центров, отметили эксперты.

При этом, согласно исследованию, 24% назвали важным критерием возможность оплачивать прохождение курса в рассрочку. Так, за январь–октябрь 2023-го количество заявок на рассрочки от «Тинькофф Кредит Брокера» на онлайн-обучение выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число операций по картам и через СБП снизилось на 46%. Среди тех, кто планирует дистанционно проходить курсы в ближайшее время, рассрочка актуальна для 38% респондентов. Треть из них (32%) планирует осваивать новую профессию, следует из опроса.

Также там говорится, что большинство из них (51%) готовы ежемесячно платить за собственное онлайн-образование до 10 тыс. рублей. При этом 48% родителей считают приемлемой ежемесячную сумму до 5 тыс. рублей, если речь идет об обучении их детей.

В целом главные преимущества удаленного формата, по мнению участников опроса, — возможность выбирать удобное время для учебы, отсутствие привязки к месту, экономия времени и денег, опция выбора только нужных тем для изучения и самостоятельная настройка интенсивности.

«Известия» направили запрос в крупнейшие банки и платформы онлайн-обучения. В Совкомбанке отметили, что в 2023 году рынок образования в интернете начал восстанавливаться после сокращения в 2022-м. В кредитной организации прогнозируют прирост оплат онлайн-обучения в рассрочку по карте «Халва» более чем на 30% по итогам 2023 года по сравнению с прошлым.

Рост рассрочки на образовательные курсы наблюдается с начала пандемии, рассказали в пресс-службе Сбербанка. За время удаленки клиенты «распробовали» онлайн-образование и к концу 2020 года объем рассрочки в этом сегменте вырос в 18 раз, отметили там. В дальнейшем объемы значительно не падали даже в «низкий сезон» (с декабря по март). В 2021, 2022 и 2023 годах наблюдалось постоянное увеличение доли сегмента образования в кредитном портфеле, за три года она увеличилась на 30%, добавили в пресс-службе банка.

В последние несколько лет активно растет спрос на продукты и услуги, которые можно купить онлайн, в том числе и на образование — всё больше людей хотят приобрести курсы в рассрочку, отметила директор по развитию партнерского бизнеса Хоум Банка Ирина Жимерина. Там фиксируют рост портфеля рассрочек как за счет активного притока новых клиентов, так и за счет роста востребованности услуги у текущих. Рост квартал к кварталу составляет от полутора- до двукратного, отметила Ирина Жимерина. Также увеличивается и средний чек — на 34% в сравнении с началом года, сказала она.

Почему растет популярность онлайн-обучения

Рост спроса на онлайн-курсы связан с быстрым развитием информационных технологий и доступностью интернета, что позволяют людям получать знания без привязки к географическому местоположению, отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

— Это особенно актуально для жителей удаленных регионов, где нет возможности посещать традиционные дополнительные учебные заведения. Также онлайн-курсы обычно стоят дешевле, чем обучение в офлайн-формате, что делает их более доступными для широкой аудитории. Кроме того, нет привязки по времени, в записи курсы можно пройти в удобное для человека время, также это экономия времени и денег на дорогу, — сказал он.

Так, по данным «Тинькофф Кредит Брокера», 61% оплат онлайн-курсов в рассрочку в январе–октябре 2023 года пришелся на российские регионы. Особенно активно онлайн-курсы покупали жители Краснодарского края, Свердловской области, Республики Татарстан, Новосибирской и Ростовской областей.

Жители Москвы и Московской области оформили около трети заявок на рассрочки в «Тинькофф Кредит Брокере» для оплаты онлайн-образования (28,3%) за январь–октябрь 2023 года, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 10,3%.

По мнению Переславского, 10 тыс. рублей, которые готовы в среднем тратить россияне на получение знаний, — вполне разумная сумма, учитывая, что многие курсы имеют гибкую ценовую политику и предлагают различные пакеты обучения.

Сейчас можно получить дополнительное образование за довольно короткий срок и в дальнейшем работать из любой точки мира, отметила эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения Ксения Токарева.

— Рассрочку можно получить как от банка, так и от самого продавца онлайн-курса. Внеся небольшую сумму, можно сразу приступить к обучению, не теряя при этом время на накопление. При этом часто, пройдя даже часть обучения и приобретя новые знания и компетенции, можно «отбить» стоимость обучения, — посоветовала она.

Однако, по словам Ксении Токаревой, обязательно внимательно читать договор.

Работодатели всё больше понимают, что им нужны компетенции, а не корочки об образовании, отметил бизнес-тренер CPL, сертифицированный специалист в сфере медиации Александр Овчинников. Особенно это актуально на фоне дефицита кадров. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал нехватку специалистов главным внутренним источником рисков для экономики.

Получение новых знаний и навыков актуально на фоне того, что в России вырос спрос на многозадачных сотрудников. Число вакансий, где упоминается эта характеристика, по данным HeadHunter, увеличилось за год почти в три раза (на 181%).

Возможность лицензирования онлайн-площадок сняло почти все формальные барьеры, люди всё меньше боятся, что в отделе кадров им скажут, что «это какая-то непонятная бумажка», отметил он. Однако рынку предстоит выстроить контур обратной связи для образовательных площадок, чтобы задать хотя бы минимальный уровень качества, добавил эксперт. Спрос на онлайн-курсы будет расти за счет молодых людей, полагает Александр Овчинников.

— Для молодежи довольно странно, что всё можно сделать через экран смартфона, а учиться внезапно надо, сидя в аудитории. Их выбор довольно очевиден, — подытожил эксперт.

С учетом технологического прогресса и развития онлайн-образования интерес к такой форме обучения будет увеличиваться, допустил Николай Переславский из CMS. Всё больше родителей осознают преимущества гибкого графика, индивидуального подхода и разнообразия предлагаемых онлайн-образовательных программ, заключил он.