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Менее половины россиян регулярно проходят чекапы и диспансеризацию

Опрос: регулярно проходят чекапы и диспансеризацию только 47% россиян
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» провели совместный опрос на предмет того, как часто россияне проходят чекапы и диспансеризацию. Выяснилось, что на регулярной основе это делают менее половины респондентов. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 7 декабря.

Так, регулярно проходят чекапы и диспансеризацию 47% россиян. Еще 32% делали их несколько раз в жизни.

Согласно полученным данным, мужчины в среднем чаще проходят комплексные медицинские обследования по направлению работодателя, а женщины — по собственной инициативе. Респонденты, которые вообще не проходят чекапы, говорят, что не видят в этом смысла (28%) или не получали такой рекомендации от врача (20%).

Около половины (47%) респондентов пользуются только услугами бюджетных медицинских учреждений, а 29% обращаются в частные клиники для сдачи анализов или за консультациями отдельных специалистов. Преимущественно услугами платных клиник пользуется каждый пятый (21%) участник опроса. Выше всего процент таких людей в Москве (35%) и Ярославле (32%).

По данным опроса, женщины в два раза чаще мужчин ходят на профилактические приемы (44% опрошенных против 21%). Мужчины же, наоборот, гораздо чаще занимаются самолечением (26% против 15%).

Регулярность обращения за медпомощью различается в зависимости от возраста респондентов. Профилактически к специалистам чаще обращаются опрошенные в возрасте от 41 до 50 лет (41%), в то время как среди молодежи 18–30 лет таких всего 20%.

«Здоровье — фундамент долгой и успешной жизни любого человека. Регулярные визиты к специалистам позволяют выявлять заболевания на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно. Как показало наше исследование, 33% россиян обращаются к разным специалистам и проходят соответствующие обследования, 43% делают это только в случае болезни. При этом каждый пятый (21%) предпочитает лечиться самостоятельно и прибегает к медицинским услугам только в крайнем случае. Есть и те, кто вообще не обращается к врачам, — их менее 4%», — отметил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

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5 июля были опубликованы результаты другого опроса, в рамках которого две трети россиян заявили, что профессиональная деятельность негативно влияет на их здоровье. Чтобы снизить такое воздействие, 33% респондентов планируют сменить работу, а 16% — поменять профессию.

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