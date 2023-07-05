Треть россиян хотят поменять работу из-за ее негативного влияния на здоровье

Две трети россиян заявили, что профессиональная деятельность негативно влияет на их здоровье. Чтобы снизить такое воздействие, 33% респондентов планируют сменить работу, а 16% — поменять профессию. Об это свидетельствуют результаты совместного опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру», которыми они поделились с «Известиями» 5 июля.

Самым популярным способом решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% россиян является отпуск. Помимо отпуска респонденты принимают БАДы/витамины (39%), занимаются спортом (37%), принимают лекарственные препараты (25%) и регулярно проходят диспансеризацию/чекапы (14%).

Также россияне рассказали, что иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой (52%). Воспользоваться услугами ДМС могут 47% респондентов, 25% из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, а 22% — полную.

Как показал опрос, абсолютное большинство (84%) работающих россиян считают, что работодатель должен заботиться о здоровье сотрудников.

Для 58% респондентов наличие ДМС является приоритетным фактором при выборе работы, а 39% из них готовы рассматривать полис с минимальным набором услуг.

20 июня психолог, профориентолог Екатерина Боровец назвала отличия усталости от выгорания на работе. Так, по ее словам, главным показателем является состояние после отдыха. Если человек отдохнул и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. При этом если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание, уточнила психолог.