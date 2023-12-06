Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Захарова пошутила о способах поиска средств США для помощи Киеву
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова
Сюжет:

В Грузии призвали НАТО определить четкие критерии вступления в блок

Спикер парламента Грузии Папуашвили: НАТО должно назвать критерии для членства
0
Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО должно определить четкие критерии вступления в блок по аналогии с механизмом, который действует в Евросоюзе. На это указал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам встречи с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоаной в среду, 6 декабря, в Тбилиси.

«Мы хотим иметь четкие подходы со стороны НАТО к вступлению Грузии. Грузия долгое время выступала в качестве союзного члена НАТО», — заявил Папуашвили, чьи слова приводит Первый канал Грузинского телевидения.

Он отметил при этом, что в своем вкладе в вопросе безопасности Грузия «уже давно ведет себя как члены альянса», а совместимость вооруженных сил страны с силами государств — членов НАТО «находится на самом высоком уровне».

Спикер грузинского парламента добавил, что и по уровню развития демократических институтов Грузия подходит под стандарты других членов блока.

«Если мы сравним наши демократические институты с институтами стран — членов НАТО, Грузия станет членом НАТО по соответствующему стандарту», — сказал он.

При всех этих параметрах Грузия «уже давно готова к тому, чтобы НАТО приняла политическое решение» о принятии страны в свой состав, и «такое политическое решение необходимо со стороны НАТО», заключил Папуашвили.

Знаковый кусочек: Молдавия и Грузия могут войти в ЕС по частям
Зачем об этом заговорили в союзе и как провести такое присоединение без утвержденного механизма

Кроме вступления в Североатлантический альянс Грузия ждет принятия в состав Евросоюза. 8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

Тогда же премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузии придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы добиться своей окончательной цели и стать полноправным членом ЕС.

Ранее, в сентябре, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Он указал, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, который получили Молдавия и Украина.

Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. В июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии, а Грузии отказали. Евросовет сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023