В Грузии призвали НАТО определить четкие критерии вступления в блок

НАТО должно определить четкие критерии вступления в блок по аналогии с механизмом, который действует в Евросоюзе. На это указал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам встречи с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоаной в среду, 6 декабря, в Тбилиси.

«Мы хотим иметь четкие подходы со стороны НАТО к вступлению Грузии. Грузия долгое время выступала в качестве союзного члена НАТО», — заявил Папуашвили, чьи слова приводит Первый канал Грузинского телевидения.

Он отметил при этом, что в своем вкладе в вопросе безопасности Грузия «уже давно ведет себя как члены альянса», а совместимость вооруженных сил страны с силами государств — членов НАТО «находится на самом высоком уровне».

Спикер грузинского парламента добавил, что и по уровню развития демократических институтов Грузия подходит под стандарты других членов блока.

«Если мы сравним наши демократические институты с институтами стран — членов НАТО, Грузия станет членом НАТО по соответствующему стандарту», — сказал он.

При всех этих параметрах Грузия «уже давно готова к тому, чтобы НАТО приняла политическое решение» о принятии страны в свой состав, и «такое политическое решение необходимо со стороны НАТО», заключил Папуашвили.

Кроме вступления в Североатлантический альянс Грузия ждет принятия в состав Евросоюза. 8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

Тогда же премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузии придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы добиться своей окончательной цели и стать полноправным членом ЕС.

Ранее, в сентябре, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Он указал, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, который получили Молдавия и Украина.

Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. В июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии, а Грузии отказали. Евросовет сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».