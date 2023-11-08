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Премьер Грузии заявил о продолжении курса страны на вступление в ЕС

Гарибашвили: Грузия продолжит курс на вступление в ЕС
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Грузии придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы добиться своей окончательной цели и стать полноправным членом Евросоюза (ЕС). Об этом 8 ноября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Как признал политик, для полной интеграции в ЕС Грузии потребуется намного больше усилий, чем предполагалось.

«Это длительный процесс. Он не завершится через год или два. Это многолетний процесс, который требует консолидации нашего народа, эффективного правления нашего правительства, власти и продолжения реформ, которые мы осуществляем последние 11 лет», — указал Гарибашвили на брифинге.

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Ранее, 29 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телерадиокомпании CBS News отметила, что США могут оказать большую помощь Грузии на пути в ЕС, заявив о ее поддержке. Зурабишвили добавила, что за пять лет ее нахождения у власти ни разу не только не смогла добиться встреч президентского уровня с американским лидером, но даже и телефонного разговора с президентом США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября на полях саммита Европейского политсообщества отметил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в Евросоюз несправедливо и страна «очень нужна» альянсу. Орбан добавил, что в альянсе наблюдается «усталость от его расширения», что и является причиной отсутствия у Грузии статуса кандидата.

Ранее, 8 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Он указал, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, который получили Молдавия и Украина.

2 ноября глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что расширение численности стран Евросоюза является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. 23 июня лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

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