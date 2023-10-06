Орбан указал на несправедливое отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС

Отсутствие у Грузии статуса кандидата в Евросоюз (ЕС) несправедливо, страна «очень нужна» альянсу. Об этом 6 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политсообщества в испанском городе Гранада.

«Я самый преданный сторонник членства вашей страны в ЕС. Совершенно несправедливо, что вам не обещают стать [членом] как можно скорее, потому что вы проделали большую работу. Вы нам очень нужны [в ЕС]», — цитирует слова Орбана портал Agenda.ge.

Орбан отметил, что в альянсе наблюдается «усталость от его расширения», что и является причиной отсутствия у Грузии статуса кандидата.

Он добавил, что на следующей неделе посетит Тбилиси с членами венгерского правительства.

Ранее, 8 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Он указал на то, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, который получили Молдавия и Украина.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 15 августа сообщил, что Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС уже этой осенью.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. 23 июня лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».