В ЕС допустили предоставление Грузии статуса кандидата в 2023 году
Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью, рассказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, для получения статуса Тбилиси должен соответствовать всем требованиям ЕС.
«Европейская комиссия представит оценку выполнения Грузией этих приоритетов (условий, предложенных Еврокомиссией. — Ред.) и рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата, этой осенью», — заявил Стано.
Грузия официально подала заявку на членство в ЕС по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года. 23 июня Евросовет сообщил, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».
9 августа 2023 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС к концу 2023 года.
В июне текущего года в Еврокомиссии заявили, что Грузия выполнила всего три из 12 рекомендаций. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили ранее сказал, что Грузия уже выполнила 11 рекомендаций.
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Остановка по требованиям: Грузия получит статус кандидата в ЕС не раньше осени