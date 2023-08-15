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В ЕС допустили предоставление Грузии статуса кандидата в 2023 году

Стано допустил предоставление Грузии статуса кандидата в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Piero Nigro
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Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью, рассказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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По его словам, для получения статуса Тбилиси должен соответствовать всем требованиям ЕС.

«Европейская комиссия представит оценку выполнения Грузией этих приоритетов (условий, предложенных Еврокомиссией. — Ред.) и рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата, этой осенью», — заявил Стано.

Грузия официально подала заявку на членство в ЕС по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года. 23 июня Евросовет сообщил, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

9 августа 2023 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС к концу 2023 года.

В июне текущего года в Еврокомиссии заявили, что Грузия выполнила всего три из 12 рекомендаций. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили ранее сказал, что Грузия уже выполнила 11 рекомендаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остановка по требованиям: Грузия получит статус кандидата в ЕС не раньше осени

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