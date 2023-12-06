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Захарова пошутила о способах поиска средств США для помощи Киеву

Захарова: США могут выручить деньги для ВСУ, продав телефон Хантера Байдена
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста Reuters о возможных способах поиска средств администрацией президента США Джо Байдена для помощи Украине, предложила продать компьютер или телефон сына американского лидера, Хантера Байдена. Об этом она заявила 6 декабря в ходе брифинга.

«Мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена», — сказала она, предварительно уточнив, что не претендует на помощь администрации Байдена в поиске средств на поддержку киевского режима.

Захарова отметила, что таким способам руководство США выручило бы «фантастические средства» и это бы стало «чудесным фандрайзингом», поскольку многие бы заплатили большие деньги за телефон Байдена-младшего.

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В июле прошлого года в СМИ попало провокационное видео с участием Хантера Байдена, найденное на копии его Apple iPhone. На кадрах мужчина находится голым в душе с двумя девушками, а в руках он держит курительную трубку с, предположительно, наркотическими веществами.

В апреле 2019 года Байден-младший оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину в правонарушениях, связанных с владением оружием. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

4 декабря текущего года агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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