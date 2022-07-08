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Опубликовано новое скандальное видео с голым сыном президента США

Опубликовано новое скандальное видео с голым сыном президента США Хантером Байденом
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В распоряжении журналистов британского таблоида The Sun оказалось провокационное видео, на котором, как заявляется, запечатлен сын президента США Джо Байдена Хантер Байден.

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По данным издания, на кадрах мужчина находится голым в душе с двумя девушками. Отмечается, что в руках Хантер Байден держит курительную трубку с, предположительно, наркотическими веществами. Также в The Sun заявляют, что на видео мужчину сняли в момент интимной близости.

Как сообщают журналисты, резонансные кадры были найдены на копии Apple iPhone сына американского лидера. Видео якобы было снято в арендованном доме во время прохождения Хантером курса лечения от зависимости. Джо Байден незадолго до этого отправил сыну $ 75 тыс., говорится в статье.

Видеозапись была передана The Sun организацией под управлением бывшего сотрудника Белого дома, которая занимается расследованием материалов с ноутбука Хантера.

27 июня газета Washington Examiner сообщила, что Хантер пользовался услугами сотрудниц эскортных агентств, в то время когда получал финансовую помощь от отца. Данная информация также была подтверждена информацией с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена. Согласно им, с ноября 2018 года по март 2019 года сын действующего американского лидера потратил на услуги данных сотрудниц порядка $30 тыс.

Кадры голого Хантера не впервые гуляют по интернету. Ранее, в июне, сообщалось, что мужчина снимал порнографические материалы и публиковал их в Сети.

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