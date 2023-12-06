Из военных в киллеры: задержаны участники банды, основанной силовиками

Сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ и Следственного комитета задержали участников банды, совершившей несколько десятков громких преступлений. В том числе на счету киллеров убийство советника министра путей сообщения. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о банде киллеров из Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь участников банды, на счету которой более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в последние 20 лет, сообщили в МВД России. Группировка орудовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов страны с 1998 по 2023 год.

Фото: МВД РФ

По данным пресс-центра МВД, среди 30 кровавых преступлений числятся несколько похищений, а также убийство в 2002 году советника министра путей сообщения.

Всего в группировке, возглавляемой бывшим военнослужащим ВС России и сотрудником СОБР, было около 20 участников. Объединенными усилиями МВД, ФСБ и Следственного комитета 6 декабря удалось задержать восемь человек, двое из которых — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из них до недавнего времени был одним из руководителей в Росгвардии.

«В состав банды входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств, Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее, в марте-апреле 2023 года, были задержаны предполагаемый лидер и еще пять других участников банды. В ходе обысков у них нашли несколько единиц огнестрельного оружия с глушителями. Кроме того, были изъяты другие средства совершения преступлений, а также похищенное имущество. Фигурантов обвинили по пунктам «а», «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ч. 4 ст. 162 («Разбой»), ч. 2 ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ч. 4 ст. 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатки») УК РФ. Все они находятся под арестом в столичных СИЗО. В ноябре против задержанных возбудили уголовное дело о бандитизме (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ).

Фото: МВД РФ

Один из организаторов группировки погиб в ДТП в 2006 году, уточняет Пятый канал. Кроме того, у одного из лидеров ОПГ есть ВНЖ Украины, он жил в этой стране и приезжал в Россию для координации действий подельников. Добытые криминальным путем деньги также выводились из России в страну постоянного проживания, отметила Ирина Волк.

Жертвы банды подмосковных киллеров — список

По версии следователей, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. На счету преступников убийства, похищения и разбойные нападения.

Сейчас задержанных подозревают в совершении нескольких преступлений: убийстве советника министра путей сообщения в Одинцово, похищении и убийстве главы коммерческой компании, покушении на консультанта аппарата Госдумы, ликвидации нескольких преступных авторитетов, а также в убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы. Указанные злодеяния были совершены в период с 2002 по 2004 год.

Фото: МВД РФ

Также на счету бандитов убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год.

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