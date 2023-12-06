Из военных в киллеры: задержаны участники банды, основанной силовиками
Сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ и Следственного комитета задержали участников банды, совершившей несколько десятков громких преступлений. В том числе на счету киллеров убийство советника министра путей сообщения. Подробности — в материале «Известий».
Что известно о банде киллеров из Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь участников банды, на счету которой более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в последние 20 лет, сообщили в МВД России. Группировка орудовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов страны с 1998 по 2023 год.
По данным пресс-центра МВД, среди 30 кровавых преступлений числятся несколько похищений, а также убийство в 2002 году советника министра путей сообщения.
Всего в группировке, возглавляемой бывшим военнослужащим ВС России и сотрудником СОБР, было около 20 участников. Объединенными усилиями МВД, ФСБ и Следственного комитета 6 декабря удалось задержать восемь человек, двое из которых — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из них до недавнего времени был одним из руководителей в Росгвардии.
«В состав банды входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств, Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее, в марте-апреле 2023 года, были задержаны предполагаемый лидер и еще пять других участников банды. В ходе обысков у них нашли несколько единиц огнестрельного оружия с глушителями. Кроме того, были изъяты другие средства совершения преступлений, а также похищенное имущество. Фигурантов обвинили по пунктам «а», «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ч. 4 ст. 162 («Разбой»), ч. 2 ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ч. 4 ст. 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатки») УК РФ. Все они находятся под арестом в столичных СИЗО. В ноябре против задержанных возбудили уголовное дело о бандитизме (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ).
Один из организаторов группировки погиб в ДТП в 2006 году, уточняет Пятый канал. Кроме того, у одного из лидеров ОПГ есть ВНЖ Украины, он жил в этой стране и приезжал в Россию для координации действий подельников. Добытые криминальным путем деньги также выводились из России в страну постоянного проживания, отметила Ирина Волк.
Жертвы банды подмосковных киллеров — список
По версии следователей, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. На счету преступников убийства, похищения и разбойные нападения.
Сейчас задержанных подозревают в совершении нескольких преступлений: убийстве советника министра путей сообщения в Одинцово, похищении и убийстве главы коммерческой компании, покушении на консультанта аппарата Госдумы, ликвидации нескольких преступных авторитетов, а также в убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы. Указанные злодеяния были совершены в период с 2002 по 2004 год.
Также на счету бандитов убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год.
Какой срок за убийство: практика
В августе 2023 года 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам еще одной крупной преступной группировки в России — банды Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Сроки наказания составили от 12 лет колонии до пожизненного. Следствие считает, что на счету этого организованного преступного сообщества по меньшей мере 60 заказных убийств, совершенных в 2000-е годы. Среди инкриминируемых им преступлений — участие в организованной преступной группировке, убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, а также незаконное хранение и сбыт оружия.