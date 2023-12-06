Вильфанд рассказал об «уникальных» показателях атмосферы Земли в ноябре

Средняя суточная температура на планете превысила в ноябре два градуса впервые за историю наблюдений, что является уникальным событием. Об этом 6 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ноябре в мире произошло событие уникальное: 17 и 18 ноября, впервые за весь период наблюдений спутниковых, средняя глобальная температура в эти дни превысила два градуса», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году метеорологи в мире впервые начали оценивать температуру на Земле при помощи данных со спутников дистанционного зондирования, уточнил Вильфанд. По его словам, такая система измерений еще не совсем привычна для отечественных специалистов. Указанные им температурные данные глава Гидрометцентра взял у Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, назвав их точными.

Вильфанд отметил, что в данном случае речь идет лишь о суточной температуре. При этом, по его словам, такое повышение является для метеорологов, политиков и экономистов индикатором «невероятных» событий с атмосферой, которых ранее никто не наблюдал.

Накануне Всемирная метеорологическая служба назвала десятилетие 2011–2020 самым теплым за всю историю наблюдений. Продолжающийся рост концентрации парниковых газов привел к рекордным температурам суши и океана, резкому ускорению таяния льда и повышению уровня моря, указали специалисты.

В конце ноября академик РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал «Известиям», что глобальное потепление для России может быть связано как с негативными, так и с положительными явлениями. В частности, на отопление будет тратиться меньше средств, из-за чего российская экономика станет более эффективной, считает эксперт.