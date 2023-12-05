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Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым
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Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений стали годы с 2011 по 2020-й. Об этом 5 декабря сообщила Всемирная метеорологическая служба.

«Продолжающийся рост концентрации парниковых газов привел к рекордным температурам суши и океана, а также к резкому ускорению таяния льда и повышению уровня моря», — говорится в сообщении на сайте организации.

В докладе «Глобальный климат 2011–2020: Десятилетие ускорения» сообщается, что экстремальные явления за последнее десятилетие принесли разрушительные последствия для продовольственной безопасности, перемещения населения и миграции. По мнению специалистов, они препятствовали национальному развитию и прогрессу в достижении целей устойчивого развития.

В документе уточняется, что за последние 10 лет число жертв в результате экстремальных явлений снизилось, это связано с улучшением систем раннего предупреждения, при условии, что экономические потери возросли.

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Ранее, 17 октября, научный журнал Scilens Dayli опубликовал результаты исследования международной группы ученых из США и Нидерландов, которые показали, что в Гренландии увеличилась скорость таяния ледников.

Эксперты считают, что увеличение темпов исчезновения льда в Гренландии связано с воздействием ветров, приносящих теплый сухой воздух к вершинам ледников: за последние 20 лет это воздействие увеличилось более чем на 10%. В то же время воздействие ветров на антарктический ледниковый щит сократилось на 32%.

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