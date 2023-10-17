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Ученые выяснили причину быстрого отступления льдов в Гренландии

GRL: скорость таяния гренландских ледников увеличилась на 10% за 20 лет
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Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
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В Гренландии растет скорость таяния ледников. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых из США и Нидерландов, которые публикует научный журнал Scilens Dayli.

Эксперты считают, что увеличение темпов исчезновения льда в Гренландии связано с воздействием ветров, приносящих теплый сухой воздух к вершинам ледников: за последние 20 лет это воздействие увеличилось более чем на 10%. В то же время, воздействие ветров на антарктический ледниковый щит сократилось на 32%.

«Мы использовали моделирование региональной климатической модели для изучения ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, и результаты показали, что ветры, нисходящие по склонам, ответственны за значительное таяние поверхностного ледникового покрова в обоих регионах», — пишет один из авторов работы, профессор наук о системе Земли Калифорнийского университета Чарли Зендер.

Ученые заметили, что остров Гренландия становится настолько теплым, что льды могут растаять от одного солнечного света. Отмечается, что с учетом ветра повышение температуры увеличило общий объем таяния гренландского льда на 34%, передает «Газета. Ru».

Авторы исследования обнаружили, что, в отличие от Гренландии, общее таяние поверхности Антарктики с 2000 года сократилось примерно на 15%. Зендер подчеркнул, что антарктическая стратосферная озоновая дыра, обнаруженная в 1980-х годах, временно помогает изолировать поверхность от дальнейшего таяния, потому что продолжает восстанавливаться.

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Ранее, 21 апреля, по результатам исследования гляциологов Европейского космического агентства по программе «Измерения массы ледяного щита» (IMBIE) сообщалось, что в Гренландии и Антарктике уровень морского льда упал до самого низкого значения в истории. С 1990-х годов потери льда в Гренландии и Антарктиде увеличились в пять раз. По мнению ученых, изменение климата вызывает таяние полярных ледяных щитов, из-за которого повышается уровень моря.

До этого, 4 марта, газета The Guardian сообщила, что площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км — до рекордно низкого значения за все время спутниковых наблюдений.

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