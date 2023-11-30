Ученый назвал плюсы для РФ от глобального потепления

Глобальное потепление для России может быть связано как с негативными, так и с положительными явлениями. Среди положительных — то, что на отопление будет тратиться меньше средств, из-за чего российская экономика станет более эффективной, заявил в разговоре с «Известиями» 30 ноября академик РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что последние 100 лет происходит рост глобальной температуры. Главным образом это связано с увеличением в атмосфере парниковых газов, которое, в свою очередь, спровоцировано интенсивным сжиганием ископаемого топлива.

«С начала XX века среднемировая температура поднялась на 1,2 градуса. В России, кстати, процесс происходит в два раза быстрее. Это связано с тем, что чем ближе к северу, тем температурные изменения происходят интенсивнее», — подчеркнул Семенов.

По словам ученого, для России процесс глобального потепления будет связан как с негативными, так и с положительными явлениями.

«К положительным можно отнести снижение холодового стресса, которому подвержены жители большинства регионов нашей страны. Кроме того, в целом меньше энергии будет тратиться на отопление, из-за чего российская экономика станет более эффективной. Также стоит отметить облегчение доступа к полезным ископаемым и расширение навигации по Северному морскому пути», — рассказал профессор РАН.

К негативным последствиям он отнес увеличение количества экстремальных погодных явлений, таких как волны жары, сильных осадков, штормов. Вместе с тем, по его словам, может увеличиться количество лесных пожаров, наводнений. Еще одно важное последствие потепления — это таяние вечной мерзлоты и связанные с ней природные и инфраструктурные проблемы.

Что касается развития сельского хозяйства, то, как отметил ученый, где-то земли, пригодные для сельхозугодий, расширятся, где-то, наоборот, увеличится количество засушливых территорий.

16 августа Семенов в разговоре с «Известиями» заявил, что температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления. И в ближайшие годы таких рекордов по всему миру будет становиться только больше.