Названы вещи, которые больше всего раздражают россиян в рабочих чатах

Школа IT-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч» провели опрос и выяснили, что россиян больше всего раздражает в рабочих чатах. Так, 24% опрошенных раздражают созвоны, а 61% не любят молчание в переписке. Результатами исследования они поделились с «Известиями» 7 декабря.

Отмечается, что в исследовании приняли участие жители России, работающие в офисе, удаленно и в гибридном формате.

В ходе опроса 61% респондентов указали, что в онлайн-общении с коллегами их больше всего раздражает молчание в чатах и игнорирование просьб. Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметили, что в онлайн-общении их больше всего пугает неверное восприятие эмоций коллег.

Частые звонки и долгие ответы по почте беспокоят треть россиян (по 35% в равных долях). 34% выводят из себя безграмотные сообщения. Флуд и сообщения не по теме работы не нравятся 30% опрошенных. 17% не любят, когда им отвечают кратко, например, словами «спасибо» или «ок». Еще россияне не терпят плохое качество интернета у коллег (25%), отправку ими GIF-изображений (5%) и стикеров (3%).

Еще четверть (24%) настораживает, когда коллеги ставят точки в конце предложений. А каждый десятый не любит получать реакции на сообщения вместо ответа.

Также выяснилось, что с опрошенными часто случались неловкие ситуации на созвонах: треть опрошенных забывала про назначенный звонок. А голосовые сообщения в переписке не любят 44%.

На созвонах с коллегами случаются и казусы. Так, каждый третий (34%) забывал про назначенный звонок. У 27% друзья или родственники случайно заходили в комнату во время созвона. 24% забывали выключить звук в ответственный момент, а 22% не отключали уведомления из мессенджеров во время демонстрации экрана. Еще 10% ставили созвоны не на то время, а 7% — засыпали во время звонков с коллегами.

Среди других неловких ситуаций, возникающих во время звонков, опрошенные отметили ремонт у соседей, неадекватное поведение животных в кадре, неожиданные слезы или смех, случайные разговоры с друзьями или членами семьи во время беседы.

Более половины опрошенных (61%) отправляли сообщения не в те чаты. 23% респондентов случайно отправляли сообщения с автозаменой или искаженным текстом. А каждый восьмой (13%) присылал в рабочие чаты неуместные стикеры.

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян готовы поменять работу и профессию в 2024 году. Выяснилось, что желающих сделать это 57% и 50% соответственно. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 5 декабря.