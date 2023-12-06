Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

Американский журнал Time выбрал человеком 2023 года певицу Тейлор Свифт. Об этом сообщается на сайте издания.

Ежегодно с 1927 года журнал Time выбирает человека года и помещает его фотографию на обложку. Конкретных критериев нет, победителя выбирают по уровню влияния на общество, независимо от того, позитивное оно или негативное.

В статье журнала о Свифт рассказывается о ее многогранности и влиянии как поп-артиста, автора песен и бизнес-леди. Ее творчество ставят в один ряд с творчеством Мадонны, Боба Дилана, Пола Маккартни и Джони Митчелла. Музыкальный тур исполнительницы по городам США, по прогнозам, станет крупнейшим в истории, собрав более миллиарда долларов. В честь Тейлор Свифт переименовывают улицы и стадионы, а города, которые она посещает, зарабатывают тысячи долларов на туристах, которые следуют за певицей. Подчеркивается, что этот год стал пиковым в карьере звезды.

Также Тейлор Свифт заняла пятую строчку в рейтинге Forbes «Самые влиятельные женщины мира», который возглавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, за 2023 год Свифт была признана самой успешной женщиной в категории «Медиа и развлечения». К тому же певица стала самой молодой в рейтинге. В этом месяце ей исполнится 34 года.

Помимо Тейлор Свифт, в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» вошли еще восемь номинантов, включая президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, короля Великобритании Карла III и куклу Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина неважно, получит ли он звание «Человек года». По словам Пескова, Владимир Путин играет на международной арене экстраординарную роль.

Также 5 декабря сообщалось, что футбольный клуб «Лион» не сможет сыграть на своем стадионе из-за совпадения дат выступления певицы на стадионе команды «Групама» с матчем плей-офф Лиги.