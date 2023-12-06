В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ

Призывникам могут дать возможность проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Об этом 6 декабря говорится в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованном в думской электронной базе.

«Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» <...> абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Без учета поправок в пункте 3 статьи 36 предполагается, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Также в текст закона «О Федеральной службе безопасности» предлагается внести поправку, согласно которой в ФСБ не смогут служить россияне, у которых также есть гражданство другого государства, а также иноагенты.

От службы в этих формированиях также освобождаются граждане с судимостью, в том числе снятой или погашенной, а также употребляющие наркотики или психотропные вещества без назначения врача.

Ранее, в начале декабря, Минобороны России выступило с предложением внести изменения к «организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», учитывая опыт спецоперации. Министерство рассчитывает внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, в котором предоставлен перечень заболеваний, предусматривающих ту или иную категорию годности к службе. Отмечалось, что общественное обсуждение проекта, по информации портала, должно закончиться 12 декабря.

До этого, 17 октября, «Известия» сообщили о том, что законопроект об отсрочке от призыва на военную службу школьным учителям и медицинским работникам из сельской местности и малых городов России внесен в Госдуму. По словам автора законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, во многих небольших населенных пунктах наблюдается острая нехватка врачей, и если приехавшего по распределению врача забирают в армию, то люди буквально остаются без медицинской помощи до приезда по распределению другого специалиста.