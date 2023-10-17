В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям

В России предлагают предоставить отсрочку от призыва на военную службу школьным учителям и медицинским работникам из сельской местности и малых городов России. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 17 октября.

«Специалисты важнейших профессий для сохранения социально комфортной среды в сельских районах и малых городах (врачи, средний медицинский персонал, учителя школ) в настоящее время могут быть призваны на срочную военную службу. Недоукомплектованность штатов школ в России, по данным Центра экономики непрерывного образования, составляет около 250 тыс. вакансий (3,1% должностей). Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 тыс. и 50 тыс. соответственно (76,5 тыс. должностей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении редакции.

Отмечается, что в системе школьного образования сегодня наблюдается дисбаланс между количеством учителей женщин и мужчин. В документе указывается, что согласно статистике Минпросвещения, из более чем 2 млн человек, работающих в системе школьного образования, мужчины составляют около 337 тыс. человек, то есть менее 16%.

«Получаю многочисленные письма от граждан из самых разных регионов, в которых россияне высказывают озабоченность по поводу действующих правил призыва. Они отмечают, что во многих небольших населенных пунктах наблюдается острая нехватка врачей», — рассказал «Известиям» о причинах разработки инициативы автор законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, каждый специалист в этих территориях на вес золота, и если приехавшего по распределению врача или учителя заберут в армию, то люди буквально остаются без медицинской помощи до приезда по распределению другого специалиста.

«С учетом острой нехватки кадров появление нового медика люди могут ждать месяцами. Для решения социальной и кадровой проблемы мы предлагаем предоставить отсрочку от призыва этим категориям граждан. Кроме этого, государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы и выплаты, вместе с отсрочкой от призыва это позволит привлечь молодые кадры для работы в сельской местности», — заявил политик.

Ранее, 4 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому возраст отсрочки от службы в армии для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет.

В начале августа Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.