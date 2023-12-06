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Песков заявил о получении разрешения от стран для сопровождения борта Путина

Песков: РФ получила разрешения стран для сопровождения борта Путина ВКС
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Фото: РИА Новости/Артем Иванов
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Для авиасопровождения борта президента России Владимира Путина, направляющегося в Абу-Даби, истребителями Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ были получены разрешения от стран, над которыми пролегал полет. Об этом 6 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кадрами сопровождения самолета главы государства делится Минобороны России.

«Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — сказал он.

Песков уточнил, что президентский борт сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ. Они несли штатное вооружение различного класса.

Представитель Кремля также рассказал, что взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных погодных условиях: был сильный дождь и порывистый ветер. Однако истребители пилотировали летчики первого класса, добавил он.

По словам Пескова, самолеты Су-35 в целом хорошо известны в регионе и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — там к ним традиционно проявляют повышенный интерес.

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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал официальные визиты главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, Путин 6 декабря в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт.

Российский лидер уже прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби с рабочим визитом. Там у него начались переговоры с президентом страны Мохаммедом бин Зайда аль-Нахайяном. Путин пригласил аль-Нахайяна на саммит БРИКС в Казани, который пройдет осенью 2024 году, а также подчеркнул, что ОАЭ стали главным торговым партнером РФ в арабском мире.

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