Анджелина Джоли вернется к роли Малефисенты

Комания Disney приступила к съемкам третьей части фильма про Малифесенту, в котором главную роль снова сыграет Анжелина Джоли. Об этом актриса сообщила с своем интервью The Wall Street Journal 5 декабря.

Подробностями о сюжете и дате выхода предстоящего фильма Джоли делиться не стала.

Новое прочтение сказки «Спящая красавица» понравилось зрителю. Первая часть фильма собрала в мировом прокате $758,4 млн при бюджете в $180 млн, а вторая — $491 млн при бюджете $185 млн.

Также в интервью актриса поделилась, что взяла перерыв в карьере из-за развода с Брэдом Питтом. В будущем Анжелина Джоли надеется переехать с детьми из Голливуда в Камбоджу. В Камбодже у актрисы есть свой дом, а в 2005 году она получила паспорт этой страны.

В августе был завершен бракоразводный процесс звездной пары, который длился 7 лет. Джоли получила полную опеку над тремя несовершеннолетними детьми, а Питт — возможность посещения в установленное время.