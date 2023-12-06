Российские военные на купянском направлении в течение суток отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив при этом до 140 украинских военнослужащих и один танк противника. Об этом в среду, 6 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Атаки штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ были отражены подразделениями группировки войск «Запад» в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман, уточнили в МО.

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США», — сообщили в ведомстве об успехах ВС РФ на купянском направлении.

В свою очередь, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку пятой бригады нацгвардии ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери киевского режима на данном направлении составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две САУ Dana чешского производства.

В Минобороны также сообщили, что в течение суток российские войска при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, ракет и артиллерии поразили склады боеприпасов и горючего, а также живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что разведка западной группировки войск уничтожила на купянском направлении склад стрелкового оружия киевского режима. Уточнялось, что российские бойцы уничтожили склад с оружием производства стран НАТО и, успешно выполнив постеленную задачу, ушли в тыл.

В тот же день экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала попадание. В результате позиции боевиков были разгромлены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.