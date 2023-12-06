ВС РФ уничтожили склад стрелкового оружия ВСУ на купянском направлении

Разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 6 декабря сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки позволяют нам скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы. Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих», — рассказал старший разведчик с позывным Фролл.

Бойцы уничтожили склад с оружием производства стран НАТО и успешно выполнив постеленную задачу ушли в тыл.

В тот же день экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала попадание. В результате позиции боевиков были разгромлены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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