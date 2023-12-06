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Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили живую силу ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 6 декабря рассказали в Минобороны России.

Российские военные выявили позиции и скопление живой силы противника. Обнаружить подразделения украинских боевиков удалось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Танкисты незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

Отмечается, что огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала попадание. В результате позиции боевиков были разгромлены.

Командир танка Т-72Б3 с позывным Скоробей поделился особенностями работы танкистов в зоне СВО.

«Цели могут быть разными. Нам дают цели, мы выезжаем и работаем. Задачи тоже разные, в зависимости от ситуации. Используем БПЛА. И командиры принимают решение — стрельба будет производиться прямой наводкой или с закрытых огневых позиций. Сегодня отрабатывали по живой силе противника. Позже нам сообщили, что мы попали, всё хорошо. В ходе проведения СВО делимся с сослуживцами приобретенными знаниями и опытом», — рассказал он.

В оборонном ведомстве добавили, что сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам выйти на рубеж открытия огня всего за несколько минут и выполнить огневое воздействие.

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Ранее, 5 декабря, экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи танков Т-80 БВМ, получив данные от расчетов БПЛА группировки о перемещении крупных групп противника, незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли цикл ударов по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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