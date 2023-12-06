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Мишустин заявил о планах по строительству 985 судов до 2035 года в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Портфель заказов гражданской техники в России на данный момент включает в себя 985 судов до 2035 года. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В прошлом году портфель заказов по гражданской технике составлял 300 единиц, сейчас уже на 985 судов до 2035 года. Еще несколько лет назад такое было сложно представить», — сказал он, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание».

Мишустин отметил, что по судостроению России предстоит большой шаг в будущее. По его словам, таких темпов развития не было с советских времен.

«Гражданский сегмент отрасли — это исследовательские суда, техника для месторождений, рыбопромысловый флот, а также грузовой, пассажирский и круизный флот. И, конечно, наши флагманы — дизельные и атомные ледоколы. Кстати, строить последние до сих пор умеем только мы. Россия — единственная обладательница подобных высокотехнологичных судов», — сказал он.

«В судостроении мы сохраняем преемственность работы»
​​​​​​​Глава Минпромторга Денис Мантуров — о будущем ОСК и росте доходов населения

Ранее, 27 ноября, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что серьезная модернизация судостроительной отрасли потребуется, чтобы удовлетворить весь заказ на гражданские суда. По его словам, сейчас очень много заказов на все виды судов. Но в полной мере удовлетворить заказ не получается, так как не хватает мощностей и технологий.

В начале октября президент России Владимир Путин утвердил передачу 100% акций Объединенной судостроительной корпорации в управление банку ВТБ.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров месяцем ранее сообщил, что в работе ОСК будет сохраняться преемственность.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

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