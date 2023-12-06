В Бийске собака напала на школьницу при хозяйке

В городе Бийск Алтайского края собака на глазах хозяйки набросилась на 15-летнюю девочку. Об этом 6 декабря сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшая школьница шла по улице, как вдруг на нее напала собака, повалила на землю и начала кусать. По словам самой девочки, собака не рычала и не лаяла — она спокойно перешла дорогу, после чего набросилась.

Отмечается, что всё это время хозяйка, выгуливающая животное без поводка и намордника, стояла в стороне и наблюдала за происходящим. В отношении нее прокуратура уже начала проверку.

Школьница была доставлена в больницу с рваными ранами.

Ранее, 29 ноября, в селе Засолка Читинского района Забайкальского края девятилетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).