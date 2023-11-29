Ребенка госпитализировали после нападения собаки в Забайкалье

В селе Засолка Читинского района Забайкальского края на девятилетнего ребенка напала собака, его госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 24 ноября, СУ СК РФ по Московской области сообщил, что собака бойцовской породы напала на четырехлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Инцидент произошел на детской площадке в поселке ВНИИССОК, где хозяин выгуливал животное без намордника и поводка. В результате нанесенных собакой укусов с ранами лица ребенок и его няня были доставлены в больницу. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.