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Захарова назвала недопуск российских команд попыткой разрушить футбол в РФ

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Отказ от допуска российских футбольных команд до международных соревнований является попыткой разрушить этот вид спорта в стране. Об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Убеждены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Россия, несмотря на внешнее давление, будет продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных спортивных соревнованиях и мероприятиях.

Ранее, 2 декабря, пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Таким образом, национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

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10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

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